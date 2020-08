Cross Fit je především takový způsob života, kdy je na jedno z předních míst pomyslného žebříčku důležitosti řazeno zdraví. Je to způsob života s respektem ke svému tělu a k jeho možnostem s cílem dosažení jeho plného a všestranného rozvoje.

Tak zní jedna z definic tohoto mladého sportovního odvětví. Václav Mráz (28 let) nám v rozhovoru přiblíží tuto disciplínu detailněji.

Jaká je vaše definice Cross Fitu?

Jedná se o závod, ve kterém hledáme nejvšestrannějšího atleta. Cross Fit všeobecně propojuje tři pilíře. Vzpírání, neboli silovou přípravu, gymnastiku, což je práce s vlastní váhou, a kondici. Zde se může objevit běh, plavání nebo třeba veslovací trenažery. Závodník dopředu neví, které disciplíny budou vypsány.

Je to podle vás regulérní sportovní odvětví, nebo zdravý životní styl?

Spíš životní styl a filozofie. Propojení lidí, protože ho může dělat kdokoliv. Cross Fit je sám o sobě velký byznys. Je to vlastně obchodní značka soukromého subjektu. Původně vznikl pro policisty, hasiče nebo vojáky, byl to spíše normální výcvik.

Je to jakási alternativa ke klasickým posilovnám?

Dá se to tak říct. Je to takový novodobý styl fitness. Cross Fit je ale lidem bližší pro normální život. Můžete se rozběhnout a přeskočit plot, což využíváte i v tréninku.

Jak jste vy osobně k tomuto sportu, přesněji řečeno životnímu stylu dostal?

Od malička jsem sportoval a na střední škole jsem přešel ke cvičení v klasickém fitku. Postupně jsem poznával všechno ostatní. Speciálně ke Cross Fitu mě přivedl před šesti roky můj kamarád voják. Úplně mi to změnilo myšlení a můj pohled na fitness scénu u nás. Celou dobu jsem si myslel, jak tvrdě dřu, ale až Cross Fit mi ukázal, co je to všestrannost, poznání svého těla a překonávání hranic.

Momentálně jste trenér, závodník a provozovatel vašeho centra?

Ano. Všechno tak nějak dohromady. Trenér, provozovatel, organizátor a závodník. Postupně ale další role odsouvám a snažím se jen řídit management. Bere to dost času a trošku se v tom hledám. Organizace závodů a provoz tělocvičny, to jsou teď pro mě hlavní priority.

Jednotlivé závody mají jednotná pravidla, nebo si je nastaví každý organizátor podle svého?

Je to hlavně na organizátorovi, které vybere disciplíny. Závodníci se je dozvědí až den před závodem. Big Summer Games, které pořádáme v Budějovicích, máme propojené s letní plovárnou, kde se bude plavat a budou tam navezeny nějaké činky. Rozhodovat budou všestrannost, kondice a síla. Druhý den budeme na náplavce, kde se bude běhat se zátěží a dělat cviky s vlastní váhou. Každý den se pak přesouváme od jedenácti hodin do IGY, kde bude na střeše postavená aréna. Tam budou hrazdy, klece na cvičení, velké činky. Tam bude hlavní program. Dokončí se tam pořad šesti disciplín, ze kterých vybereme vítěze. Tím bude ten nejvšestrannější.

Jednotlivé disciplíny jsou obodované?

Přesně tak. Pořadí v disciplíně stanoví body a kdo má nejméně bodů ze šesti disciplín, stane se vítězem. Všestrannost je nejdůležitější.

V pátek budou soutěžit policejní týmy?

Ano. Do naší tělocvičny chodí cvičit hodně zástupců zásahových jednotek, městské policie nebo třeba z vězeňské služby. Tak jsme jim na pátek udělali policejní hry, které program zahájí a jsou jim ušité na míru. Mají trošku jiné disciplíny a vědí je dopředu. Ale to je logické, protože to nejsou crossfiteři tělem i duší. Spíše pečují o svou kondici, aby byli zdatní ve své profesi. Soutěžit budou v tříčlenných týmech.

Kolik očekáváte účastníků?

Na Big Summer Games se kvalifikovalo sto devadesát nejlepších z internetové kvalifikace. Každý závodník musel na video natočit podle daných pravidel náš workout, který zkontroluje rozhodčí. Na základě těchto výsledků vezmeme sto devadesát nejlepších v šesti kategoriích, které jsou vypsány.

Mohou dorazit i diváci?

Určitě. Loni se na závodě v Budějovicích otočilo kolem šesti tisíc lidí. Vstup je zdarma a závod je nejen divácky atraktivní, ale i motivující. Scházejí se tam vynikající sportovci, kteří jsou bližší běžnému životu než třeba kulturisté. V IGY budou připraveny tribuny na sezení pro pět set lidí. Aréna má rozměr pětadvacet na patnáct metrů a kolem ní budou tribuny. Na diváky se moc těšíme!