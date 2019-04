Hlavní závod se ve sportovním areálu Komora pojede v 17.40, v 16.20 vyrazí na ovál mládež. Nejlepšímu cyklokrosovému týmu se podařilo ulovit nejkvalitnějšího českého cyklokrosaře. Michael Boroš bude jezdit za ČEZ CT Tábor.

„Chystá se Adam Ťoupalík, pojede Boroš, na startu budou naši další kluci,“ říká za pořadatele Petr Balogh. „Okruhy jsou zařazeny do Giant ligy, předpokládáme šedesát cyklistů, to je zhruba kapacita trati, víc než dalších deset už by snad ani nebylo prospěšné.“ Podle Balogha krouží závodníci po trati až padesátikilometrovou rychlostí. „Průměrné rychlosti jsou opravdu vysoké.“

Táborští mají před sebou celou řadu velikých cílů. Sportovních i organizačních. „Samozřejmě vrcholem bude Světový pohár v Táboře,“ zopakoval Balogh. „ČEZ CT Tábor ho uspořádá s Agenturou Cyklistika, sportovně závodníci směřují k mistrovství světa a Evropy,“ doplnil.“

Cyklokros má v Táboře obrovskou tradici, atraktivní vrcholný světový závod podpořily město Tábor a také Jihočeský kraj. „Moc nám pomáhají,“ posílá šéf českého cyklokrosu poděkování všem partnerům, kteří umožní pořádání SP 2019.

ČEZ CT Tábor výrazně posílil kádr. Přichází do něj Michael Boroš. „Je třeba si uvědomit, že je to trojnásobný mistr republiky v cyklokrosu, je mistr republiky do třiadvaceti let na silnici. Michal vynikající cyklista, veliká osobnost. Vrací se s nadšením zpátky.“ Táborští při jeho angažování neměli moc času na rozhodování. „Přesně dva dny,“ usmívá se Balogh. „Děkujeme všem partnerům, reprezentaci, že se podařilo zabezpečit Borošův příchod, jsem rád, že to nenabouralo schválený rozpočet oddílu.“

Petr Balogh předpokládá, že šestadvacetiletý Boroš vytvoří s Nesvadbou pro Toi Toi Cup neporazitelnou dvojici. A kdo bude lídrem? „Cyklokros je individuální sport. Nikdo na nikoho nečeká. Kdo bude lepší, bude lídrem. Je to hodinový sprint v terénu, proto to diváky zajímá. Ať si to kluci v terénu rozdají na férovku. Michal je zkušený závodník, Honza je také výborný cyklokrosař, neříkal bych, kdo v ČEZ Tábor bude jedničkou.“

A ještě jeden plus očekávají Táborští od příchodu nové posily. „Chtěli bychom, aby Boroš táhl Fialu, Doležala, Camrdu a Vaníčka, už jen společným tréninkem by jim mohl pomáhat ke zlepšení.“