Dlouhé roky stojí Pavel Kacerovský v popředí organizačního štábu populární Rallye Český Krumlov. Teď před ním stojí ještě větší výzva. Podílí se na pořádání Středoevropské rallye, premiérového závodu světového šampionátu v automobilových soutěžích na našem území.

Pavel Kacerovský | Foto: Deník

Co konkrétně máte v rámci Středoevropské rallye na starosti?

Soutěž sice právě startuje, pro mě ale začala už v první polovině října. Na tratích Rallye Český Krumlov jsme totiž zorganizovali celkem šest oficiálních testovacích dnů, většinu pro týmy s vozy elitní kategorie WRC1, kdy se u nás připravovali jezdci jako Ott Tänak, Thierry Neuville, Teemu Suninen nebo Pierre-Louis Loubet. Při samotné akci mám na starosti organizační zajištění pátečního přeskupení a přezouvací zóny v Prachaticích.

Jaké jsou požadavky na prostor pro přeskupení a přezouvací zónu při mistrovství světa?

Oproti soutěži, kterou pořádáme, nejsou rozdíly až tak zásadní, všechno je ale v mnohem větším rozsahu. Pro přeskupení potřebujeme využít kompletní plochu prachatického náměstí, kromě uzavřeného parkoviště pro závodní vozy tam vyroste ještě stan se zázemím pro jezdce a novináře, změna organizace dopravy si navíc vyžádá zásadní dopravní omezení v centru města. Zatímco například při českokrumlovské rallye probíhá výměna pneumatik v servisní zóně, páteční etapu Středoevropské rallye na českém území jedou posádky bez možnosti zastávky u mechaniků v Pasově, takže jim budou odtud pouze dopravena náhradní kola a svůj soutěžní speciál si musí na bývalém „buzeráku“ v Prachaticích přezout sami.

Jak moc se z vašeho pohledu liší přípravy Rallye Český Krumlov a závodu mistrovství světa?

Do organizace podniku nejsem zainteresovaný tak intenzivně, abych to mohl objektivně posoudit, každopádně nejvyšší liga vyžaduje aktivitu daleko větší skupiny schopných pořadatelů, aby se celý ten kolotoč, včetně náporu diváků, zvládlo ukočírovat. Pokud si dovolím mluvit za naše českokrumlovské pořadatele, kterých se na organizaci podílí zhruba 220, včetně téměř kompletního ředitelství soutěže, snažíme se využít našich letitých zkušeností a uspořádat rallye, konkrétně rychlostní zkoušku Šumavské Hoštice, s maximální precizností. Kromě toho stavíme naši startovní rampu v Praze na Hradčanském náměstí. Pro všechny je to velká událost být součástí tak prestižní akce.

Kdo vás oslovil, aby jste se na organizaci soutěže světového šampionátu tak významnou měrou podílel?

Určitě tady musí zaznít jméno Michala Mikeše, jednoho z klíčových mužů krumlovské soutěže a v současné době člena nejužšího organizačního týmu Central European Rally. Díky jeho intenzivnímu zapojení bylo jasné, že v tom budeme my Krumlováci namočení víc, než jsme třeba ještě před rokem čekali. O tom, jestli se budu na akci jakkoliv podílet, jsem samozřejmě neváhal ani chvilku.

Je možnost podílet se na organizaci mistrovství světa splněním jednoho z vašich životních snů?

Je to hlavně velká odměna pro nás všechny, kteří motoristické soutěže pořádáme. V našem sportu neexistuje prestižnější událost. Kdybych se na to díval optikou například jihočeských hokejových funkcionářů, troufám si říct, že je to srovnatelná akce s finálovým zápasem světového šampionátu v Budvar aréně (úsměv).

Kolik soutěží světového šampionátu už jste navštívil jako divák, případně i v jiné roli?

Před nějakou dobou jsem to přestal počítat, ale pravidelně od roku 2002 se každoročně snažím vypravit jako divák aspoň na jeden podnik WRC. Zajímavostí je, že jsme tehdy s mým taťkou byli v okolí německého Trieru svědky debutu Rallye Deutschland v mistrovství světa. Teď se po jednadvaceti letech jede poprvé v Čechách a já u toho budu jako organizátor. Takže aktuálně žiju svůj sen.