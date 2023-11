V Řecku se uskutečnilo mistrovství Evropy ve střelbě IPSC v disciplíně “krátké velkorážné zbraně”. Největší událost roku příznivců tohoto střeleckého sportu přivítala přes 1500 střelců z celé Evropy a nenechali si jí ujít ani zástupci velmocí IPSC z USA, Argentiny, Brazílie, Filipín, Kanady a Jižní Afriky.

Mezi nimi byli i dva střelci z tachovského Klubu vojáků v záloze Martin Krejčí (divize Standard) a Marek Neumann (divize Open), kteří si v této velké konkurenci vystříleli v družstvech zlato a stali se tak Mistry Evropy. Na dotazy Deníku velmi ochotně odpověděl Marek Neumann.

Z mistrovství Evropy v praktické střelbě IPSC jste si přivezl zlatou medaili ze soutěže družstev. Jak se vám soutěž povedla?

Jsem velmi rád, že se nám povedlo získat týmovou zlatou medaili v divizi Open. Zvítězili jsme se solidním náskokem přes 500 bodů nad polským týmem, který skončil na druhém místě. Troufnu si tvrdit, že již před závodem jsme měli jako tým vysoké ambice a věřili jsme si, že dokážeme získat zlatou medaili, jelikož na loňském mistrovství světa v Thajsku jsme se umístili jako tým celkově na 4. místě a zároveň jsme byli první Evropané.

Jak se vám povedl závod v individuální kategorii?

V individuální kategorii jsem skončil celkově na 6. místě a z Evropanů jsem se umístil na 4. místě v divizi Open. Čtvrté místo je vždy hořkosladké, zvlášť když mi pódium uteklo o 10 bodů, což je přibližně 0,5 % z celkového hodnocení. Ve výsledku a s odstupem času jsem s mým výkonem spokojený, jelikož závod tím, jak byly střelecké situace postavené, absolutně nevyhovoval mému střeleckému stylu. Hned od první chvíle jsem věděl, že to pro mě bude velmi těžký závod, ale i tak jsem dokázal držet krok se střelci z evropské špičky. Což jsem potvrdil i tím, když jsem dokázal po závodě vyhrát exhibiční rozstřel mezi Top 8 střelci v divizi Open. Zároveň jsem nebyl jediný Tachovan, který se účastnil mistrovství Evropy. Spolu se mnou střílel i Martin Krejčí, kterému se povedlo získat zlatou týmovou medaili v divizi Standard. V závodu jednotlivců skončil na úctyhodném 8. místě. Pro Martina to bylo premiérové mistrovství Evropy a myslím si, že se předvedl ve velmi dobrém světle.

Jaké máte další plány?

Rozhodně dále trénovat a zlepšovat se. Právě tento závod mi ukázal, kde mám stále slabší místa a je toho pořád hodně na čem zapracovat. Protože na těchto velkých závodech záleží na každém detailu a člověk si nesmí dovolit žádné zbytečné chyby.

Jak a kde trénujete?

Trénujeme v zásadě vždy kdy je to možné a kdy nám to vyjde časově a zároveň je tady i finanční stránka sportu. Nejsme profesionální sportovci, takže si vše hradíme sami. Já stále studuji na ČVUT v Praze, takže se snažím trénink vždy sladit s rozvrhem ve škole. Nejčastěji jsme na venkovní střelnici klubu vojáků v záloze Tachov. To je střelnice u bývalé plynárny Tachov, ale zde jsme omezeni otevírací dobou. Pokud je nepříznivé počasí tak využíváme prostory kryté střelnice Rychta v Tachově.