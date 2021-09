Přestože náš klub získal skvělé výsledky, jsou patrné i výsledky téměř na chvostu startovního pole a v tom se klub chce zlepšit již na vrcholu sezony, které se koná za 14 dní, a to Mistrovství České republiky v Plzni. Všem nominovaným chceme popřát mnoho štěstí a pevnou mušku.

Již samotná účast a nominace ve finále jsou úspěchem pro samotného střelce a pro klub. Finále samotné je především o udržení pevných nervů a získání zkušeností do budoucích velkých závodů nadcházejících. Po třech kolech měl náš klub hned několik želízek mezi favority, nicméně moc dobře ze zkušeností víme, že favorité ne vždy zvládnou tlak na hlavu, který je u nich vyvíjen převážně zájmem okolí. Za náš klub musíme konstatovat, že se nám účast vydařila tak na 75 procent.

Největší zastoupení měl náš klub SSK Stromovka České Budějovice v dorostenecké soutěži. Jednalo se o finále Českého poháru mládeže, kdy do finále postoupil každý bodovaný do 15. místa. Jednotlivé body mohl získat střelec/střelkyně na předchozích třech kolech konaných v Manušicích, na Borku u Českých Budějovic a v Plzni. Bodovaná místa mohl střelec zajistit v kterémkoliv kole. Některým se zadařilo získat body již při prvním a některým až po posledním kole.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.