Druhý den mistrovství ČR mužů a žen v atletice v Táboře se Jihočeši dočkali.

Ilustrační foto | Foto: Zdroj: pixabay.com

Lourdes Gloria Manuel (18) z VS Tábor fantasticky zabojovala ve finále na 400 m až do posledního kroku a vydřela stříbrnou medaili časem 51,23. Zlepšila tím juniorský rekord ČR, který držela od roku 2020 Barbora Malíková z Opavy výkonem 51,65. Třetí za nimi je v historické tabulce juniorek slavná Taťána Kocembová s 52,41 z roku 1981… V tabulce žen ČR všech dob je Manuel devátá.

V Táboře včera prohrála jen s Ladou Vondrovou (USK), která o setinu sekundy zlepšila nejlepší letošní výkon na 51,13. Třetí byla Tereza Petržilková z Plzně se 51,23. Cílová fotografie je na naší ilustraci ze zdroje ČAS.

Cílová fotografie k zasklení.Zdroj: Zdroj: ČAS

Z jihočeských běžců obstál opět Marek Strnad (NV), osmý na 1500 m v čase 3:53,04. Ve stejné disciplíně žen skončila 16letá Adéla Štefanová (Sokol) čtrnáctá za 4:43,16.

Mezi sprintéry Jihočechy potěšil návrat Tomáše Němejce (23, nyní Dukla), odchovance Sokola ČB (trenér Tomáš Najbrt). 2. února se zranil při závodě v hale a závodil za pět měsíců v Pärnu Beach, kde stovku zvládl za 10,67 a na dvoustovce byl třetí s 21,10. Pokračoval na Maltě v Marsa (stovka 10,83 a 10,78, na dvoustovce vítězství za 20,95). Teď v Táboře vyhrál svůj rozběh za 21,22 před kolegou Polákem a ve finále běžel na bronz za 20,82, když porazil mj. Masláka (20,95) a znovu Poláka (21,21). Byl to krásný závod, vítězný Ondřej Macík (Dukla) vytvořil český rekord 20,39!

OBRAZEM: První den atletického MČR v Táboře nastavil laťku kvality hodně vysoko

V technických disiplínách na šampionátu uspěl výškař Tomáš Jelínek (Sokol). Se 203 byl pátý, jako druhý nejlepší junior. Po medaili za Radkem Juškou, který vytvořil rekord mítinku 815, sahal David Jodl (21, Sokol, trenér Tomáš Najbrt). Od prvního pokusu 749 byl druhý, nejlepší v sériích byly i jeho další pokusy 732 a 721, třetí v pořadí "visel" Dan Kováč svými letos nejlepšími 736, Tomáš Kratochvíl (Sokol) zůstával dvanáctý se 672. Na čele se už nic nezměnilo, David je stříbrný!

V závodě žen byly 7. Pavla Molíková (Mil) 572, 8. Adéla Záhorová (VS) 569 a 12. Nela Nikodemová (Sok) 541. V tyči skončila Pavla Buřičová (VS) na 10. místě se 340, v kouli Marek Marvan (VS) jedenáctý výkonem 14,25.