Hrát dobře tenis se bez dobře vypletené rakety prostě nedá. Jindřich Růžička se této činnosti věnuje už řadu let. Pomáhá tenistům při vyplétání raket, jeho specialitou jsou diagnostika, testování, dokáže vyřešit i opravy. Z jihočeského městečka Zliv vyrážel řadu let na významné turnaje organizované Českým tenisovým svazem. "Loni jsme byli na čtyřech. Už se synem," říká.

Jindřich Růžička už čtvrt století pracuje s tenisovými raketami | Video: Deník/ Kamil Jáša

Dokážete si vůbec představit, jaké úkoly vyplétač raket na turnajích dostává? A musí je zvládnout? "Hráči mi předají večer spousty raket a ráno v osm hodin je chtějí mít vypletené," popisuje, co ho v nočních hodinách pravidelně čeká. "Je to raubírna," usmívá se.

Při ohlížení za úspěšnou kariérou stringera zmiňuje tři osobnosti. "Nakontaktoval mě Jiří Linha, jeho dcera bývala v české špičce, on mě seznámil se šéfem Výkonného výboru Českého tenisového svazu Leošem Fialou, a cestu mi ukázal ředitel Headu Jiří Oubrecht. A pak už se všechno velmi rychle rozjelo. Cesta do vyplétací firmy Headu do Lhenic. "Tam jsme se synem poprvé všechno viděli, jak se to dělá." Růžičkové, otec i syn, prošli speciálními školeními ERSA. Premiérově na velký turnaj vyrazil Jindřich Růžička do Českého Krumlova. Tehdy se v útulné hale hrálo ME družstev. "Kapitáni týmů přišli, dal mi vyplést raketu pro sebe, když zjistili, že to umím, tak přinesli třeba patnáct dalších raket…"

Největší odměnou pro stringera není na turnajích zlatá medaile, ale spokojenost hráčů. Růžičku vystřelilo na evropské turnaje také uznání od Evropské tenisové asociace a speciální poděkování od jejího tehdejšího prezidenta.

Vyplétání raket je trochu alchymie. Tajemství, ve kterém rozhodují maličkosti. Detaily. Je to odborná práce, při které nesmíte nic ošidit. Ani čas. "Nejde to dělat jako štrikování ponožek," používá zlivský patriot zajímavý příměr.

Růžička se věnoval vyplétání raket po práci. Na konci týdne. "Od čtvrtka do neděle jsem jezdil po mezinárodních turnajích." Vyrážel na turnaje ETA, Future… Pečlivý Jihočech má přesně zaznamenáno, kam všude ho zavál tenisový vítr. "Za jeden rok jsme dokonce zvládli padesát turnajů. Bývaly to třeba i tři turnaje najednou. Žáci, žákyně a umělci." Občas byly součástí turnajů mužů a žen speciální exhibiční zápasy Amfory. Na jednom z nich se Jindřich Růžička dal dohromady s Janem Čenským. "Povídali jsme, vzpomínali, jak jsme jezdili na surfu," přidává i zajímavou netenisovou historku. Zatímco hráči na turnajích mají po zápase čas na rehabilitaci, odpočívají a připravují se na další utkání, stringer jede jako mašina neustále. "Od šesti ráno do dvou do noci. Musíte splnit všechno, co jste hráčům slíbil." Bilance turnajů, které Růžička zvládl, je opravdu úctyhodná. Dvanáct letních MČR dospělých. Dohromady prožil u tenisu v roli vyplétače téměř čtvrt století!

Stringerské zkoušky ERSA byly velmi obtížné, podle inženýra Jindřicha Růžičky dokonce těžší než na vysoké škole. "Těžší třeba než dynamika," směje se a ukazuje dvěma prsty jak silné byly učebnice pro vyplétání raket. Hodně, jak už to v nejrůznějších profesích bývá, mu dala praxe. Každé dva roky se posunoval výš a výš, teď disponuje pro vyplétání raket druhým nejodbornějším stupněm, který existuje. Zkoušky složili oba. Otec i syn!

Jindřich Růžička už čtvrt století pracuje s tenisovými raketamiZdroj: Deník/ Kamil JášaV kariéře postupně vyplétal rakety desítkám hráčů, kteří se posunovali výkonnostně do špičky. "Kromě Berdycha a Štěpánka jsem se věnoval snad všem dalším českým hráčům. A nejen českým. Dimitrov, Zverev, Rublev, Lehečka, Vondroušová, ti hráči a hráčky stoupali v žebříčcích nahoru." Od mnoha tenistek a tenistů má doma v pracovně, kde diagnostikuje a vyplétá rakety, podepsané vlaječky.

Na turnajích se sešli se spoustou zajímavých osobností. "Hrávali tam tenisté z Austrálie, Ameriky, z Japonska, kontakty mám po celém světě," vypočítává Jindřich Růžička.

S Český tenisovým svazem je v kontaktu už od roku 2004. Aktuálně spolupracuje Růžička se svým synem. K diagnostice, k testování a vyplétání mají přímo ve Zlivi stoprocentní vybavení. "Často vidím, že trenéři nesprávně učí hráče s raketou, která mu vůbec nevyhovuje. Ona musí odpovídat hráčově výkonnosti. To je ohromně důležité, možná nejdůležitější ze všeho. Ve dvanácti letech také nemůžete posadit dítě na velký motocykl."

U Růžičků funguje testovací centrum, které zajišťuje praktické testování raket na kurtech TK Zliv. Růžička uvažuje o spolupráci minimálně v jihočeském měřítku. Jedna z prvních otázek vždy letí směrem k hráčům: "Co se vám nelíbí na současném výpletu, co chcete změnit?" Podle Růžičky může stringera dělat jen ten, kdo pochopí, proč míček létá. "Raketa. Výplet. Povrch. Počasí. Teplota. Nadmořská výška. Je toho hodně, co ovlivňuje tenis. Vždy se musíme domluvit s hráčem, co ode mě očekává," popisuje přímo ve Zlivi základní motto své práce zkušený stringer.