České Budějovice – Student Jihočeské univerzity Daniel Novák obsadil třetí místo na akademickém mistrovství republiky závodě Gladiators race v Hradci Králové.

Daniel Novák | Foto: Deník/ Richard Šefl

Co vlastně Gladiators race obnáší?

Je to běh s překážkami po celé trati. Překážky jsou silové, balanční i na paměť. Za každé nesplnění jsou tresty. Buď časové, nebo cviky navíc, což závodníka zdrží. Je to stejný princip jako trestné kolo v biatlonu. Závod měřil přes pět kilometrů. Byl to sprint a zaběhl jsem ho za dvacet osm minut. Běželo se v Hradci Králové v areálu kampusu. Trasu ani překážky dopředu neznáte.