Třikrát vyhrál mistrovství světa. Na kole si splnil snad většinu dětských snů. Teď Zdeněk Štybar skončil. V Táboře po mistrovství světa definitivně pověsil kolo na hřebík.

Zdeněk Štybar ukončil na MS v Táboře profesionální kariéru. Jeho rodiče pověsili kolo symbolicky na hřebík | Video: Deník/ Kamil Jáša

Odmala byl soutěživý typ. To se potvrdilo i v obou závodech v Táboře. V pátek ve smíšené štafetě to možná snad až trochu přetáhl. Unavil se a pustil před sebe Itala. "Jako člověk jsem byl odmala na všechno motivovaný. Vždy jsem si šel za tím cílem. Za titulem." Štybar byl a je šampion. "Rozloučil se přesně v pravý čas," myslí si šéf českého cyklokrosu Petr Balogh. "Pro mě je Zdeněk Štybar hlavně skvělý člověk."

Zdeněk v Táboře, kde to má moc rád, dozávodil. Ani se neumyl, pozval rodiče na podium, kam přinesli speciální hák, a na něj kolo pověsil. "Teď už je to na dalších generacích."

Štybar má čas na rekapitulaci kariéry. Byla úžasná. Přitom jeho tatínek na kole nejezdil. "Bez rodičů bych nikdy takovou kariéru neprožil," říká hvězda světové cyklistiky. "Ve Stříbře byl BMX team," vrátil se Štybar do svých začátků. "Poslali mě tam. Pak to začalo. Já chtěl jezdit motokros. Místo motorky jsem ale dostal kolo. Důležitou roli hrály i finance," připomíná Štybar, jaká cesta ho zavedla mezi nejlepší světové cyklokrosaře všech dob. "V sedmi nebo osmi letech jsem vyhrál mistrovství světa v BMX, pak už se to nabalovalo a rozjelo se to." Naštěstí pro českou cyklistiku. Kariéru končí jako trojnásobný mistr světa v kategorii Elite (2010, 2011 a 2014), dvojnásobný mistr světa v kategorii do 23 let (2005 a 2006). "V dětství jsme začali kombinovat dráhu, BMX a silnici, byl to prostě takový mix. Klasika. Tím, že jsem uspěl na mistrovství světa v roce 2002 v Zolderu," připomíná Zdeněk Štybar první medaili v kategorii juniorů. Pamatuje si všechno, i detaily. "Tam se to zlomilo. Tam jsem se začal věnovat naplno jenom cyklokrosu."

Teď konec. Tečka, Hotovo. Super sportovní kariéra skončila. Nebo ne? "Neznám se zase až tak moc, ale znám se dost dobře se Stefanem Evertsem," jmenoval Štybar belgického profesionálního motokrosaře a manažera týmu. "Už jsme domluvení, že se sejdeme u něj doma v Portugalsku, říkal, že mě motokros naučí." Můžete vzít jed na to, že Zdeněk Štybar se ani na motocyklu nespokojí jen tak s tím "nějak se to naučit". Ať dělá, co dělá, ve všem chce být nejlepší. Nejlépe nejlepší na světě.

Štybar účastí ve dvou závodech na MS 2024 potěšil všechny své fanoušky. "Jsem rád za tu výzvu, která přišla. Skončit kariéru v Hongkongu, to by se mi úplně nechtělo. V Táboře jsme se vrátil do toho, s čím jsem začínal. Končím tam, kde mi velká kariéra začala."