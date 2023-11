Dnes v 19.30 začne v českobudějovické Sportívní hale zápas, na který se těší celá početná florbalová rodina. V boji o postup mezi osm nejlepších týmů České republiky přivítá SK Meťák FatPipe Chodov Praha. A to je klub, který má ohromný zvuk. "Je to několikanásobný mistr České republiky," přikyvuje Zdenka Stančíková. "Vede extraligovou tabulku," dodává další důvod, proč bude stát za to vydat se do Sportovní haly.

SK Meťák bere utkání jako společenskou událost a také jako velkou aktuální výzvu. „Účast ženského týmu v osmifinále Českého poháru florbalu je pro nás obrovbský úspěch." Chodov má ve svém kádru sedm ženských a dokonce devět juniorských reprezentantek České republiky. „Chceme pozvat všechny příznivce florbalu na jedinečný zážitek, přijďte vytvořit skvělou atmosféru a podpořit českobudějovický florbal a naše holky. Zaslouží si to. Navíc pro diváky jsme připravili přestávkovou soutěž o krále střelců s možnou výhrou,“ zve diváky do Sportovní haly hlavní pořadatelka Jana Pírková ml., která ještě nedávno byla členkou ženského týmu SK Meťák.