Ledenice byly na začátku léta dějištěm úspěšného ME mužů, ve kterém domácí tým vybojoval zaxslouženě zlato.

A Ledenice už si do svých klubových statistik připisují další úspěch.

Ledenice hrají softbal skvěle. Výborně. "Hana Korčáková tam odvádí skvělou práci," přikyvuje bývalá hráčka Lucie Petrásková, která je aktuálně na mateřské dovolené. "V Ledenicích je rodinná atnmosféra, je to klub, kde se hráči i hráčky cítí příjemně," doplnila v rozhovoru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.