Surf na vlně. Je to dokonce i olympijská disciplína. Podívejte se na video. Ve vodáckém areálu v Českých Budějovicích se tomuto adrenalinovému sportu věnují surfaři s velkou chutí.

Surfařské radovánky v Českých Budějovicích | Video: Deník/ Kamil Jáša

Znáte surf? Surfování na vlně? Pokud pojedete kolem vodáckého areálu v Českých Budějovicích, nejspíš na některého surfaře narazíte. Možná na dva. Podívejte se, jak boj s proudem zvládá bývalá úspěšná házenkářka a později triatlonistka Petra Krejčová. "Je to úžasná zábava," říká s úsměvem na tváři.

České Budějovice jsou městem, hokeje, fotbalu, volejbalu. A teď je tu surfování na vlně. Věděli byste, co přesně je surf na vlně? V peřejích to vypadá dost zvláštně. Jako by sportovci popírali fyzikální zákony. "Když se ale podíváte pořádně, tak my jezdíme dolů z vlny," vysvětlují surfaři. Podle wikipedie je surfing vodní olympijský sport, při kterém je surfař na surfu unášen na nezlomené mořské vlně. Nejčastěji jsou používány surfy pro jízdu vestoje, nicméně někteří jezdí na kneeboardech (jízda na kolenou), na bodyboardech, v kajacích, na vodních lyžích nebo na vlastních tělech. Olympijská premiéra surfingu proběhla na Letních olympijských hrách 2020.

Ve vodáckém areálu v Českých Budějovicích si surfaře na řece můžete prohlédnout na vlně v horní částí sportovní trati.