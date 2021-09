Přímo z Řecka se ozval předseda českokrumlovského badmiontonového klubu Radek Votava. "Z recepce hotelu, spím s oběma hráči na pokoji, oni už spí, kde mám noční kancelář," pousmál se a velmi ochotně odpověděl na dotazy Deníku. "Zdravím všechny čtenáře," poslal vzkaz.

Jak složité je v této době cestovat po Evropě, do Řecka to bylo bez problémů?

Omezení se řídí platnými nařízeními jednotlivých zemí, tak to není všude stejné. Kluci i já jsme naočkovaní, tak to máme v tomto ohledu přece jenom o něco přívětivější. Jde spíše o to, že se turnaje ruší a tak se plány často musí upravovat. V současné době se to děje o mnoho více v Asii, kam sice nemáme v plánu cestovat, ale opačně přijíždějí asiaté do Evropy více, než je obvyklé. Tak tomu bylo i v Lotyšsku a Řecku, kam dorazila silná výprava z Malajsie, ale i hráči z Indonésie či Indie a to se týká i těchto ne tolik bodovaných turnajů. A najednou je nasazení na turnaji zcela nepodstatné a v mnohém je to štěstí při losování. Ale to není stěžování, jenom takové konstatování.

Pro hráče to ale může být nepříjemné, nemyslíte?

Nepříjemné je, že se třeba na turnajích nemůže trénovat a to díky omezením kvůli covidu. Znamená to, že přijedeme na turnaj a ke hře se dostaneme až v době zápasu. A tak každý dělá, co umí. Díky známostem jsme třeba v Lotyšsku trénovat mohli. Je to důležité, protože tam letíme den, někdy dva před zápasem a domů nejčastěji poslední den, a když turnaj nedopadne dobře, musíme trénovat. To prostě jinak nejde. Tak asi tak.

Páté místo? Jaké je vaše hodnocení?

Nejásám, ale beru vše z té dobré i špatné stránky.

Pokračujte? Jak páté místo vnímáte?

Nejde ani tak o konečné páté místo, ale o konečně vyhraný zápas. Za poslední rok moc turnajů nebylo a los opravdu nebyl přívětivý a tak několikaměsíční čekání na výhru už bylo více než nepříjemné. I když si to nepřipouštíme, je to tam, to je jasné. Proto byl zápas proti reprezentantům Norska hodně důležitý. Nebyl to hezký zápas a po prvním prohraném setu 15/21 už nebylo co ztratit. To asi paradoxně pomohlo a kluci hru zjednodušili, přitvrdili a hra se vyrovnala. Druhý set byl vyrovnaný, ale na konci byl stav 21/17.

Jaromír Janáček s Tomášem ŠvejdouZdroj: Deník/ Radek VotavaA třetí set?

Třetí vyšel od samotného začátku a najednou bylo vše jinak. Začala lépe fungovat komunikace a vnímání jednotlivých potřeb v jednotlivých herních situacích. 21/13 a popravdě úleva. Dobré bylo, že si oba stále věřili a neřešili, jak krásná je to hra. Nakonec vyhrát, když jste dole, je vždy cenné.

Jaké bylo turnajové čtvrtfinále?

Ve čtvrtfinále kluky čekala malajská dvojice Yap / Azman, stejní soupeři jako minulý týden v Lotyšsku a mimochodem vítězové Lotyšska. Na zápas se moc těšili, oproti pátku podali výrazně lepší výkon. Uvolněnost, chuť hrát a důvěra jeden v druhého. To bylo to, co jsem jim před zápasem znova docela důrazně připomněl.

Jaký byl průběh utkání?

V prvním setu zvládli výborně začátek, soupeře i zaskočili. Oba dobře spolupracovali a dařilo se jim se soupeři držet krok ve všech činnostech včetně důležité koncovky. Ve druhém a třetím setu soupeři hru více zrychlili a lépe pracovali v přední části kurtu. Prostě ukázali svou třídu. Nám bohužel chyběl větší důraz a zodpovědnost v udržení souboje o sako a dotáhnutí výměn do konce, což při kvalitě soupeřů bylo rozhodující. Ale hrálo se, i když prohra po 51 minutách a setech 21/18, 10/21, 12/21 mrzí. Mirek s Tomášem odjíždějí z Řecka povzbuzení a těší se na další turnajové souboje a také na přípravu. Nejsem ještě zcela rozhodnutý, ale asi i v přípravě nastanou změny. I když jsem jejich trenér, někdy dost nepříjemný, řešíme tyto věci společně a pro mě je důležité, když změny přijímají a věří jim. Nesmí to být s donucením nebo rozkazem.

Jaké jsou tedy plány pro podzimní číst sezony?

Poslední den vypnutí u vody a relax, přesun domů a zpět do tréninku. Další turnajovou zastávkou bude za týden mistrovství České republiky v Praze a následně Polish International a pevně věříme i další turnaje včetně prvních dvou extraligových kol, ve kterých odehrajeme i domácí utkání (31.10, 27.11 a 28.11). Plány jsou, jen aby se dalo hrát.