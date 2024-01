Nejspokojenějším mužem po mistrovství České republiky v cyklokrosu mohl být Petr Balogh. Ale nebyl. Nikdy není stoprocentně spokojený. Plánoval, co by se dalo zlepšit pro mistrovství světa. Balogh vysekl velkou poklonu Zdeňku Štybarovi.

Atmosféra při MČR v cyklokrosu v areálu Komora v Táboře | Video: Deník/ Kamil Jáša

Mistrovství České republiky v Táboře bylo generálkou na mistrovství světa (2. - 4.2. 2024). První muž českého cyklokrosu Petr Balogh během dne koordinoval, co se dalo. "Vyhlášení juniorů musí navazovat. Okamžitě. To musí šlapat," popichoval své spolupracovníky. Ladil i sebemenší detaily. A velmi ochotně odpovídal na dotazy:

Co říkáte výsledkům MČR a výkonům závodníků?

Sledovali jsme krásný závod. Až do pětačtyřicáté minuty to bylo hodně vyrovnané. Pak přišlo zaváhání Adama Ťoupalíka i Zdeňka Štybara.

Ťoupalík dokonce upadl, to byl okamžik, který rozhodl o vítězství Michaela Boroše?

Michael Boroš už je zkušený závodník. Okamžitě toho využil, pak už si vítězství nenechal vzít. Byl to krásný závod, byla to nádherná pozvánka na mistrovství světa v cyklokrosu.

U trati jste vybudovali pro diváky deset tribun, šest z nich je oboustranných. Jak hodnotíte atmosféru závodu?

Tolik tribun, a k tomu ještě šest z nich oboustranných, to ještě nikdy nikde na světě u cyklokrosové trati nebylo. Pro nás to je snad krásná vizitka a nejlepší pozvánka. Povedlo se nám natočit úžasná videa, který v Nizozemsku a v Belgii mají obrovskou sledovanost. Už se moc těším na mistrovství světa.

Zdeněk Štybar skončil třetí. Před závodem si přál skončit na stupních vítězů. Co jste říkal jeho návratu do Tábora? Byl to na této trati pro něj předposlední závod v kariéře?

Nikdy neříkej nikdy. Začínají se objevovat nejrůznější informace. Co se ale týká cyklokrosu, myslím, že mistrovství České republiky pro něj bylo předposledním závodem. Pro mě je Zdeněk Štybar hrozně blízký člověk. Lidsky i sportovně. Moc mu přeju jen to nejlepší, podle mě mu drží palce tady v Táboře úplně každý.

Nebude pro MS asi favoritem na zisk medaile, ale i tak bude velkou hvězdou šampionátu?

Určitě. Zdeněk Štybar je velká hvězda. Je úžasně skromný člověk a je vynikající sportovec.

Od 2. do 4. 2 se pojede v areálu Komora MS 2024. Co vzkážete fanouškům nejen cyklistiky do celého světa?

Kdo má rád sport, ať přijde. Přijeďte fandit. Přijeďte povzbuzovat českou reprezentaci.