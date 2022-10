V USA skončil v závodě SP Michael Boroš na 14. pozici. Je to alespoň malý výsledkový příslib i pro závod Světového poháru?

Já od něj čekal víc. Čekali jsme, že bude do desátého místa. Úplně všichni tam nebyli, elita jela se třiadvacítkou. Několik mladých bylo i v první desítce. Kompletní špička ale nestartovala, jel sice van der Haar, ale třeba Belgičané mají minimálně další dva skvělé závodníky.

Borošův start do sezony se už několik let opakuje. Začne dobře, pak přichází útlum. Jak vidíte v tomto kontextu jeho start v USA?

V současné době je to podobné. Nevím, jestli tam neměl problém, závod jsem pochopitelně sledoval, ale nemluvil jsem s ním. Jezdil na stejných pozicích, pak se posunul o dvě nebo o tři příčky dopředu, to je dobře, já ale čekal, že bude v nejlepší desítce.

To z úst reprezentačního trenéra nezní úplně optimisticky…

…budeme doufat, že jeho forma přece přijde.

Tábor se chystá na závod SP. Pojede se na trati, která prošla mírnými úpravami. Bude jiná?

Ani bych neřekl. Je opravdu upravená jenom maličko. Něketří závodnicí to ani nepoznají.

V tomto termínu se nedá očekávat, že by nasněžilo, přál byste si bláto?

Sníh určitě neude, ani by to v tomto období nebylo dobré. Bude dobře, když se nebude prášit. Podle mě nebude ani veliké bláto, možná to trochu bude klouzat, to je možná i pravděpodobné, ale hluboké bláto jako ve Švýcarsku nečekám.

Stále platí, že na startu bude Zdeněk Štybar?

Zdeněk jel mistrovství světa v gravelu, na cyklokrosech na Slovensku se chtěl trochu rozjezdit také v této disciplíně. Potvrdil start v Táboře, já počítám, že Světový pohár pojede. V každém případě je to jeden z nejlepších cyklokrosařů na světě nedávné minulosti a jeden z nejlepších cyklistů současnosti.