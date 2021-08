Pořádně živo ale bude v MX – Enduro Parku už tuto sobotu, kdy na jih Čech dorazí se svojí show freestyle motokrosař a účastník Rallye Dakar Libor Podmol. Program bude začínat v 18 hodin. „Na asfaltové ploše budou připraveny rampy a nafukovací dopad, na kterých se bude skákat. Poté bude následovat beseda a promítání nového filmu Cesta je cíl,“ informuje šéf areálu v Jiníně Jaroslav Kalný.

Jeho myšlenky už ale směřují především ke světovému šampionátu v sajdkárkrosu, který se do jihočeské vesničky vrátí po dlouhých třinácti letech. Mělo k tomu dojít už před rokem, ale to celý seriál zrušila pandemie koronaviru. „Bude to opravdu velký závod. Věříme, že vyjde i počasí a přijde hodně diváků,“ přeje si Kalný.

Uspořádat závod světového formátu není žádná legrace. „Především náklady jsou značné,“ hořce se Kalný pousměje. „Musí být speciální vyznačení tratě, je nutné navýšit množství sanitek a lékařů. Zdvojen je počet traťových komisařů. Je toho dost,“ je si funkcionář oddaný motorismu vědom. „Zvětšujeme kapacitu parkoviště pro diváky, protože řada týmů má své fankluby. Vylepšujeme kropení, porážíme staré stromy, pořídili jsme nový naorávák tratě. Práce nás čeká ještě hromadu,“ je si vědom.

Vzhledem k tomu, že v Evropě stále platí více či méně přísná protiepidemiologická opatření, zúžil se kalendář světového šampionátu v sajdkárkrosu na pouhé čtyři Velké ceny. Ta první se pojede právě v Jiníně. „Pořádat první závod je určitě výhoda. Všichni jsou zdraví a natěšení. Jezdecká účast bude mimořádná. A k tomu ještě mistrovství Evropy čtyřkolek, žádný obyčejný vložený závod. Na vysoké úrovni budou všechny rozjížďky, bude to skutečně pořádný mazec,“ zve Jaroslav Kalný na předposlední srpnový víkend do Jinína všechny příznivce motorismu.