V neděli v 18.00 začne v českobudějovické Sportovní hale 4. zápas semifinálové série mezi Jihostrojem a Duklou. Extraliga volejbalistů se blíží k finále. Vstupenky na dramatické pokračování play off rychle mizí.

Výborná atmosféra provází semifinále play off | Video: Deník/ Kamil Jáša

Play off by se mělo hrát na čtyři vítězné zápasy. Minimálně. Únava hráčů? Ano. Častý argument trenérů. Ale obrovská zábava. Emoce. Sledovat zápasy vyřazovací části je úplně něco jiného, než utkání v základní části. Hráči a jejich trenéři rádi používají to, co může znít jako zkratkovité klišé: "Play off je jiná soutěž." Jenže ona je to pravda. Diváci prožívají úplně jiné emoce. Stačí se podívat na trenéry Liberce a Českých Budějovice. Démar a Zach. Martin Démar přímo při zápasech burcuje fanoušky liberecké Dukly. Hecuje je. Mává rukama na celou halu. Vojtěch Zach zase zaťatými pěstmi oslavuje každý dílčí úspěch. Také jeho ruce jsou často vysoko nad hlavou. Baví se každý, kdo dorazí do haly.

Semifinále extraligy. Vyrovnáno 1:1. Rekordní návštěva sezony

"Jihostroji fandí slušní lidé," nechal se slyšet trenér Liberce po utkání na jihu Čech. Zahřál ho u srdce pokřik českobudějovického kotle: Zdravíme Liberec! Po zápase v hale Dukly zase zatleskali fanoušci Dukly věrným fandům Jihostroje, kteří do nepříliš útulné liberecké haly vážili hodně dlouhou cestu. Od haly k hale je to přesně 248 kilometrů!

Play off je boj. Bitva. Válka mezi sportovní kluby. Ale i v play off je prostor na sympatická gesta fair play.