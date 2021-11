„Uděláme všechno, aby výsledky byly co nejlepší,“ říká odvážně šéf českého cyklokrosu Petr Balogh. V neděli se už posedmnácté pojede v Táboře závod Světového poháru.

Celkem závodníci zabojují o 81 615 euro. „Chceme úspěch s výhledem na mistrovství světa 2024. Proto jsme angažovali zkušeného trenéra Petra Kloučka,“ uvedl jasně Balogh.

A co na to zkušený trenér? Zůstává optimistický. I po nepříliš vydařeném ME. Stále pro něj zůstává jedním z pilířů závodník ČEZ CT Tábor Michael Boroš. „Na Evropě hned v první zatáčce těžce spadl, já myslel, že snad už ani nevstane. Pak odjel zbytek tréninkově. Jeho časy atakovaly první desítku,“ uvedl na přímý dotaz Deníku Petr Klouček a k Borošovi ještě dodal. „Kdo viděl jeho výsledky na silnici, musí uznat, že Boroš odtrénoval víc než dřív, navíc se závod pojede prakticky u něj za domem, já mu věřím.“

Kromě elitních kategorií mužů a žen letos poprvé o body pojedou i muži kategorie U23, junioři a juniorky. Na programu bude celkem pět závodů. „Společně s hlavní hygieničkou Jihočeského kraje Kvetoslavou Kotrbovou doporučujeme, aby v areálu měli diváci roušky, nemůžeme zajistit jejich dvoumetrové rozestupy. Budeme moc rádi, když jich dorazí co nejvíc,“ doplnil Balogh. Samozřejmostí těchto dnů jsou dokumenty o nemoci, očkování nebo testy…

Tisková konference k závodu SP v cyklokrosu v TábořeZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Tiskové konference v Praze se před startem SP zúčastnili kromě předsedů Českého cyklistického svazu a České unie sportu i zástupci Jihočeského kraje, města Tábor a táborského regionu.

Agentura cyklistika pořádá SP společně s klubem ČEZ Cyklo Team Tábor, který letos slaví padesát let od svého založení. Na nedělním startu budou jezdci z dvaceti zemí. „V loňském roce šel televizní signál z Tábora do 93 států celého světa,“ doplnil moderátor tiskové konference Marek Svačina.

Štěpán Pavlík (starosta Tábora). „Těšíme se velmi. Tábor a cyklokros patří neoddělitelně k sobě. Loni město slavilo 600 let od svého založení, příští rok to bude 530 let od založení údolní nádrže Jordán a k moderním táborským fenoménům patří určitě cyklokros. Pohled na areál Komora, malebnost trati to je radost a cyklokrosu to sluší a již se těšíme na MS 2024,“ přidal Pavlík.

Jaroslav Větrovský (senátor): „Táborsko jako region je zaslíbeno cyklistice. Tábor je baštou cyklokrosu a já se moc těším až se cyklokrosaři rozjedou. Je to nejen velká sportovní, ale i společenská událost. Jsem rád, že se mohu podílet na spolupráci, protože organizátoři to dělají na skvělé úrovni a je to reklama pro celý region.“

Filip Neusser: (předseda Národní sportovní agentury): „Myslím, že důkazem jak NSA vnímá cyklistiku a cyklokros, je dlouhodobá podpora. Máme rozjeté s Českým svazem cyklistiky a jeho prezidentem Petrem Markem další projekty. Závod Světového poháru je předvoj toho, co se stane v roce 2024, kdy se v Táboře pojede větový šampionát. Vnímáme v Táboře tu tradici i kvalitu a to budeme vždy podporovat.“

Petr Marek (prezident ČSC): „Cyklokros má tradici a patří mezi základní disciplíny svazu. Jsme rádi za podporu NSA, protože bez ní by se to nepodařilo uspořádat ani tak dobrým pořadatelům z Agentury cyklistika.“

Pavel Klíma (náměstek hejtmana Jihočeského kraje). „Vnímáme, že mistrovství světa bude nejvýznamnější akcí v jižních Čechách a Světový pohár je toho jakýsi předvoj. Bašt cyklistických je více, ale uvědomujeme si, co lidé kolem Petra Balogha a předtím Čestmíra Kalaše pro táborskou cyklistiku udělali. Já mám heslo: to co je Nové Město na Moravě pro biatlon, to je Tábor pro cyklokros.“