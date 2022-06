V Táboře rozhodli domácí další druholigový zápas už ve dvouhrách. „Opět to byl náš velmi dobrý týmový výkon, pochvalu si znovu zasloužil celý tým,“ řekl hrající kapitán LTC Tábor 1903 Jakub Jirovský. Ocenil i Jakuba Marcollu, který v souboji jedniček prohrál. „Kuba měl smůlu, ale bojoval jako ostatní.“ Potěšilo ho, že se jeho tým nejspíš zachrání, druhou ligu udrží. „Je to na 99 procent jisté. Už bychom sestoupit neměli,“ řekl dále. „Naopak se můžeme pokusit uhrát v naší skupině druhé nebo třetí místo. To by byl pro Tábor úspěch.“

Táborský tým opět věřil ve vítězství s Oázou už před utkáním. Hosté nepřijeli v nejsilnější sestavě, chyběly jim jedničky. Ital Pontoglio ještě do soutěže nezasáhl a Kubíková zřejmě hraje pouze na domácích kurtech, kde letos dvakrát nastoupila. „Soupiska soupeře před zápasem naznačila, že bychom zase mohli uspět,“ konstatoval Jakub Jirovský.

Povedlo se to tak, že domácí rozhodli ve dvouhrách a čtyřhry se hrát nemusely. Ztratili pouze tři sety. „V Táboře začalo hodně pršet, takže se ani čtyřhry hned hrát nedaly. Nebylo to však třeba,“ shrnul táborský kapitán. A v body bude doufat i příští týden, kdy budou hrát Táborští na kurtech Cibulky Praha. „Cibulka je silnější soupeř než Oáza. Rozhodující nejspíš opět bude, jaký tým se povede soupeři dát dohromady.“

Po čtvrtém kole jihočeské divize jsou bez porážky dva celky. Písek, který měl také tři výhry po třech kolech, doma podlehl Strakonicím. Za domácí sice zabodovali Laipner, Hradský i Soukupová z nejvyšších pozic, pak však vítězili Strakoničtí. Body za hosty uhráli Brožová, Procházka i Kotoun. Rozhodovalo se ve čtyřhrách. Za Písek bodovala dvojice Laipner - Hradský, za hosty uspěli Vondrážková - Brožová a Procházka - Kotoun.

V utkání týmů, které předtím neuspěly, zdolala Bechyně celek ZVVZ Milevsko 7:2. V příštím kole se nejspíš rozhodne o celkovém vítězi, dojde na soubor neporažených. LTC VITON České Budějovice se na svých kurtech utká s celkem LTC Tábor B.

Výsledky - II. liga, skupina B: LTC Tábor- Oáza Praha 5:1. Marcolla - Zlatohlávek 7:5, 1:6, 4:6, Jureček - Beneš 6:2, 6:1, Neradová - Jurková 6:4, 6:2, Šafářová - Hájková 6:2, 7:5, Toman - Střelec 6:2, 4:6, 6:2, Jirovský - Vaníček 6:0, 6:3. Čtyřhry se nehrály. Ostatní: Sports Academy - Mělník 7:2, Hamr B - Cibulka 7:2, Modřany - Start Praha B 8:1, pořadí: 1. Modřany 4 výhry/žádná prohra, skóre na zápasy 27:9, 2. Hamr B 4/0, 26:10, 3. LTC Tábor 3/1, 20:13, 4. Start Praha B 2:2, 16:18, 5. Cibulka 1/3, 15:21, 6. Sports Academy 1/3, 13:21, 7. Oáza Praha 1/3, 12:21, 8. Mělník 0:4, 10:26.

Divize: LTC Tábor B - LTC České Budějovice A 5:4, Bechyně - Milevsko 7:2, Písek - Strakonice 4:5, LTC České Budějovice B - Humpolec 8:1. Pořadí: 1. LTC České Budějovice B 4/0, 27:9, 2. LTC Tábor B 4/0, 25:11, 3. Písek 3/1, 27:18, 4. Strakonice 2:2, 17:19, 5. LTC České Budějovice A 1/3, 17:19, 6. Humpolec 1/3, 14:22, 7. Bechyně 1/3, 13:23, 8. Milevsko 0/4, 8:28. (jts)