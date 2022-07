"Po celé ČR hraje ABL tisíc týmů v různých ligách," popisuje Jiří Borovec. Týmy jsou tříčlenné. "Rodinné, firemní, kamarádi z hospody," říká a doplňuje: "Hraje se ve výkonostních ligách. Vítěz páté ligy postoupí do čtvrté a tak dále. V jednom roce se hrají dva půlročníky." Jarní část od ledna do června, pak MČR. "A poté začíná další půlročník od září do prosince a v lednu hráče opět čeká mistrovství České republiky." ABL hrají jak naprostí amatéři a začátečníci, tak i hráči sportovního bowlingu z řad současných či bývalých reprezentantů.