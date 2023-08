Táborská Manuel vybojovala ještě evropský bronz se štafetou

Do finále atletického mistrovství Evropy do 20 let v Jeruzalémě ČR pozměnila složení děvčat na 4x400 metrů. Nastoupily v ní nově Terezie Táborská a táborská Lurdes Gloria Manuel.

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vybojovala na juniorském mistrovství Evropy zlatou medaili. | Foto: se svolením Ivany Roháčkové