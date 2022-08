Se ziskem 16 bodů ze sedmnácti utkání a skóre 161:62 mají velmi, velmi slibně rozehranou nadstavbu. Účast v extralize získají první dva z šestičlenné nadstavbové skupiny. S ohledem na možné bodové zisky nejbližších soupeřů, jimiž jsou Technika Brno a Kotlářka Praha, musí Sokol ve zbývajících osmi utkáních získat pro jistotu extraligy nejméně dva body. I po odchodu nejlepšího nadhazovače Sokola v Nadstavbě, Australana Williama Parsonse, který v týdnu zamířil do nižší americké soutěže, je Sokol správně rozjetý, jde si za jistotou účasti v nejvyšší baseballové soutěži i v třetí sezóně za sebou a může přitom sahat do zásobárny vlastních odchovanců, kteří v Nadstavbě získávají vedle zkušených tahounů první ligové zkušenosti.

Olympia Blansko – Sokol Hluboká 4:12

Páteční večerní zápas v Blansku trval hodně přes tři hodiny a minimálně do půlky utkání byl vyrovnaný. Své čtvrté vítězství si v něm připsal nadhazovač Sokola Kermin Villa Guardia, který odházel šest směn a dovolil pálkařům Olympie čtyři doběhy. Začalo se zostra hned od první směny, kdy nadhazovač Blanska Jakub Kostka nezabránil Martinovi Mužíkovi po hitu Matěje Dvořáka otevřít zápas. Na 2:2 srovnali v dohrávce Martin Klimeš a Filip Fabián. Ve třetí směně zaútočil Sokol. Začal to osmnáctiletý David Jelínek hitem a pálkaři Sokola v pořadí Jelínek – Mužík – Jiránek postupně obsadili mety. Matěj Dvořák pak poslal pro bod Davida Jelínka a Josef Novák Martina Mužíka. Olympia kontrovala v dohrávce čtvrté směny Vojtěchem Pomazalem. V páté směně navýšil náskok hostí Josef Novák po hitu osmnáctiletého Viktora Sedláčka a Viktor si pak sám po chybě v poli došel pro šestý bod. V šesté směně přišel za Jakuba Kostku na nadhoz Jiří Grossmann a než se zastřílel, Sokol zaútočil v linii Mužík – Jiránek – Dvořák. Josef Novák pak při obsazených metách poslal pro body Martiny Mužíka a Jiránka. Kontr Blanska v dohrávce zařídil hrající trenér Olympie Štěpán Havlíček pro Vojtěcha Pomazala. Ale to bylo ze strany Olympie vše, na drtivý závěr Hluboké v osmé směně, kdy si Sokol připsal další čtyři doběhy, už nedokázala reagovat.

Sokol Hluboká v extralizeZdroj: Deník/ Sokol Hluboká

Sokol Hluboká – Skokani Olomouc 18:8

Utkání pěti homerunů, přehlídka hitů, divoký úvod a ještě divočejší skóre, to nabídlo první nedělní utkání Sokola se Skokany Olomouc. Čtyřhomerunovou smršť první směny zahájil při svém prvním kontaktu s míčem pálkař Skokanů Jakub Dostál. Sokol kontroval stylově: Petra Sílu poslal pro vyrovnání hitem Matěj Vlach, ale pak přišla nevídaná přehlídka tří homerunů hlubockých pálkařů v řadě! Svůj homerun číslo 7 v Nadstavbě trefil Martin Mužík, svůj homerun číslo 4 v Nadstavbě Martin Jiránek a homerun číslo 2 v Nadstavbě Matěj Dvořák. 5:1!

Ve třetí směně přidaly oba týmy po bodu, za Skokany Jakub Voják a za Sokol osmnáctiletý novic Josef Kovanda po singlu Matěje Dvořáka. Rozdíl přinesla čtvrtá směna: Double trefil Matěj Vlach, po něm další double Martin Mužík a Matěj Vlach s Kamilem Mirandou připsali rozdílové body. V páté směně za hosty korigoval po double a chybě v poli Sokola Jakub Voják, ale domácí dokázali opět odskočit – obsadili mety a Martin Jiránek pak utrhl hitem lavinu doběhů: Pro body si došel Milan Vrábel a Matěj Dvořák nabídl dvoumetovým odpalem doběhy pro Petra Sílu a Martina Mužíka. Stav 11:3 vypadal jasně, ale Skokani dokázali čtyřmi doběhy po homerunu Jakuba Vojáka zkorigovat na rozdíl čtyř bodů. Sokol však dokázal využít střídání na nadhozu Skokanů. Petra Charváta střídal Jakub Dostál a než se stačil zahřát a zastřílet, nabídl řadu nepřesných nadhozů mimo zónu a pálkaři Sokola si snadno došli obsadit mety zdarma. A i když Jakuba Dostála prakticky obratem střídal další nadhazovač Filip Nevrla, pálkaři Sokola už připravený útok dotáhli na šest doběhů. Bylo to 17:7, sedmá směna přinesla už jen kosmetickou korekci a pro rozdíl bylo tohle nádherné utkání za stavu 18:8 ukončeno.

Činky a speciální testy. To byl úvod pro Jihostroj. A Šulista šplhal

Sokol Hluboká - Skokani Olomouc 13:1

Rozdílem v sedmé směně skončilo i druhé nedělní utkání. Tentokrát už Skokani neměli lavičku na to, aby mladíkům Sokola vzdorovali a po třech směnách bylo prakticky hotovo. První směna byla celkem klidná, nadhazovači Petr Vojta, který odházel skvěle všech sedm směn, i hostující Jakub Škaloudík, nepouštěli soupeře k žádné větší akci. V dohrávce druhé směny ale přišla série ballů, kterou pálkaři Sokola zužitkovali k obsazení met zdarma, svůj velký hit odpálil teprve šestnáctiletý Vít Chládek a bodovou smršť odzátkoval Kamil Miranda. Trefil se mladíček Josef Kovanda a dvoumetové odpaly postupně přidali Martin Jiránek, Matěj Dvořák a za dohrávku druhé směny si tak domácí připsali osm doběhů. Jakuba Škaloudíka na nadhozu Skokanů střídal ve třetí směně Ondřej Schwarz, ale nezabránil dalším útokům Sokola, která odpálil Martin Mužík svým homerunem číslo 8, s nímž vede tabulku pálkařů Nadstavby. Opět se zapojili mladíci Sokola – další hit si připsal novic Vít Chládek, který nabídl závěrečný třináctý doběh Kamilu Mirandovi. Čestný úspěch po double Jakuba Voženílka zaznamenal ve čtvrté směně Ondřej Schwarz. V sedmé směně pak bylo utkání pro rozdíl ukončeno.

Sokol Hluboká v extralizeZdroj: Deník/ Sokol Hluboká„Jsem samozřejmě rád za body, protože tato utkání nejsou tak jednoznačná, jak by výsledky ukazovaly. Čeká nás do konce Nadstavby osm západů, potřebujeme jich ještě pár vyhrát, ale nechci nic zakřiknout a hodnotit budeme až jedenadvacátého srpna po posledním utkání v Olomouci. Co mne ale opravdu těší, to je to, jak se naši mladí odchovanci zapojují do ligových utkání. Dáváme jim opravdu velký prostor, snažíme se line-up kombinovat a stavět mladé šestnácti - osmnáctileté hráče vedle zkušených lídrů jako jsou Martin Mužík nebo Matěj Dvořák, a zatím to funguje. Výborně si vedou mladí nadhazovači, Petr Vojta je ve dvaceti naší jistotou a Viktor Sedláček se ve svých osmnácti zlepšuje zápas od zápasu, zvládá psychický tlak a je i v hodnocení nadhazovačů Nadstavby v klíčových statistikách velmi vysoko. Právě šíři lavičky a schopnost našich mladých odchovanců brát na sebe odpovědnost vidím jako klíčové i pro další utkání,“ hodnotil po úspěšném víkendu trenér Sokola Hluboká Michal Kapr.

Dalším soupeřem Sokola bude Blesk Jablonec, se kterým se Hluboká utká v sobotu 6. srpna v Jablonci, utkání se hrají od 13. a 16. hodin. Doma se pod umělým osvětlením představí Sokol ve středu 10. srpna od 20. hodin proti Olympii Blansko.