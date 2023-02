Volejbalisté Jihostroje České Budějovice rozstříleli Brno 3:0 na sety. Na počtu získaných bodů se hodně promítají častí střídání. Jen pro zajímavost: Van Schie 9, Polák a M. Kriško po 7. Do statistik se zapsal také Oliver Sedláček. A podívejte se na video u tohoto článku. Kraken je zpátky! Oliver Sedláček měl dlouhou pauzu, kterou zavinila vyhřezlá ploténka. "Je to znát, trénuju naplno, ale zápasový rytmus a zápasové situace vám nic nenahradí," říkal už po minulém domácím zápase. Teď na něm bylo vidět, že má obrovský potenciál. Český reprezentační blokař se vrací do formy, Jihostroj ho v play off určitě bude hodně potřebovat.