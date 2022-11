Fanoušci na tribuně, kterých dorazila zhruba tisícovka, vycítili, že jde o hodně. V okamžiku, kdy se soupeř dotahoval, znělo Sportovní halou hromové: Českéééé - Budějoviceee. Českéééé - Budějoviceeeee. "Doteď jsme byli Jihostroj, s takovými diváky v zádech jsme stroj," glosoval skvělou atmosféru smečař Martin Licek. "Diváky jsme stačili vnímat, řekl bych že jsme vnímali moc," zářil po utkání razantní smečař s výbornými skokanskými předpoklady. "Když přijde plná hala, je to znát, druhý tým se začne víc klepat."

Rovnal hlezenní kloub přímo na ploše. Hrozí i trvalé následky, říká Scheichl

Podle Licka rozhodoval servis. A do něj se trefili Jihočeši už poněkolikáté za sebou. "Jsme rádi, že nám to tak vychází." Přitom soupeř měl určité úseky ve hře, kdy prokazoval minimálně bojovnost. "Chorvati byli bojovní, ale my si řekli, že na ně doma vletíme, že do nich najedeme hned od začátku, že jim ukážeme, kdo je tady doma."

Všechno, o čem Licek mluvil po zápase, se přímo při něm potvrdilo a povedlo. V obou prvních stetech si Jihostroj vypracoval vedení. V prvním 5:1, ve druhém 5:2. Přitlačený soupeř ke zdi vůbec nestačil kontrovat a už vůbec ne bránit. Trenér Zach jenom chválil: "Hlavně za předvedenou hru." Po utkání neměl svým hráčům moc co vytknout. "Určitě. Stoprocentně," potvrzoval. Právě stoprocentní koncentrace v prvních dvou setech vedla k jasnému a vlastně také hladkému postupu do osmifinále Poháru CEV. "Koncentrace tam byla, zůstala, kluci v hlavách nepovolili."

Jihostroj České Budějovice už je v osmifinále Poháru CEV. Osijek porazil 3:0

A proro klub Mursa Osijek odjel z českobudějovické Sportovní haly s nulou na kontě získaných setů. "Osijek ale u nás hrál snad až o čtyřicet procent lépe, než jak se prezentoval v jeho domácím prostředí. Z tohoto pohledu byl ten zápas těžší."

Licek používá stejně jako jeho další spoluhráči smečovaný servis. Dělovku, kterou soupeř zpracuje jen s vypětím všech sil. A pak má Jihostroj otevřenou cestu k úspěšné obraně. Jaké kouzlo je za výbornými podáními Licka, Girauda, Poláka, Ondroviče a dalších českobudějovických volejbalistů? "Hodně servis trénujeme. Když ho budeme takhle trefovat i dál, tak každý soupeř s námi bude mít problémy, protože moderní volejbal je o tvrdém servisu, ten se nám zatím daří."