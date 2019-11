Letos jezdí v barvách ČEZ CT Tábor a dobrou zprávou prio všechny fanoušky závodů v terénu je, že jeho forma jde nahoru. V Táboře by mohl prohnat favority.

Ve Slaném pokračoval Toi Toi Cup čtvrtým závodem a táborský Michael Boroš dokonce sahal po vítězství. Nakonec skončil za Baastensem na druhém místě.

Pořadí ve Slaném:

1. Vincent Bastaens (Belg.), 2. Michael Boroš (ČEZ Cyklo team Tábor), 3. Marcel Wildhaber (Švýc.), 4. Steve Chanel (Fran.), 5. Lander Loockx (Bel.), 6. Jan Nesvadba (ČEZ Cyklo team Tábor), 7. Tomáš Paprstka (Expres CZ Tufo team Kolín), 8. Josef Jelínek (Mitas Mercedes-Benz Praha)

Michael Boroš (ČEZ CT Tábor): „Start se mi úplně nepovedl, soupeři mě zavřeli a trochu to zavánělo pádem. Přesto jsem nepanikařil, protože tempo nebylo tak závratné. Když jsem si dojel až na samotné čelo, tak jsem si hlídal čelní pozici. Vincent Baastens byl v závěru silnější, mně už chyběly po náročném závodě v Mnichově síly. S druhým místem jsem spokojený. Třeba už to bude lepší v Táboře, kde se budu doma snažit předvést co nejlepší výkon.“