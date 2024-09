První zápas, první vítězství. Rudolfov porazil prostějovskou rezervu 3:0 na sety. První liga volejbalistek začala, tým Rudolfova, který vede Milan Šimonek, se představil i s novými hráčkami. V hale je nové osvětlení. Voda, o které se teď hodně mluví, potrápila i pořadatele prvoligového zápasu. Prostějov přijel po dlouhé cestě se zpožděním, úvodní zápas sezony proto začal o dvacet minut později. V rohu sportovní haly museli domácí rozmístit kýble, které zachytávaly vodu ze střechy.

Vstup do soutěže se volejbalistkám Rudolfova povedl. Připravujeme rozhovor s nahrávačkou Šárkou Jakubcovou. "Všechno jsme vyzkoušeli, začali jsme skvěle," uvedla hráčka, která do Rudolfova přišla už před minulou sezonou z Tábora. Domácí tým nadšeným výkonem dovedl vítězně do cíle všechny tři sety, odměnou je v úvodu sezony výhra 3:0.

1. kolo: Rudolfov - Prostějov B 3:0 (17, 24, 22). Madeta České Budějovice - Lvice Praha 2:3 (-22, 19, 21, -14, -10).