Martin Kryštof (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Úžasný zápas, neuvěřitelné drama. Jsme šťastní, že jsme dokázali Vary v této sezoně poprvé porazit. Doufám, že nám tohle vítězství pomůže v sebevědomí do budoucna. Užíváme si to, ale od pondělka nám začíná další práce.“

Vojtěch Zach (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Děkuju moc fanouškům, atmosféra byla neskutečná. Tohle byl ten zápas, pro který volejbal děláme. Musíme hrát s takovým nasazením pokaždé a budeme rádi, když nám k tomu diváci opět pomohou. Moc si vážíme vítězství proti tak silnému týmu jako jsou Vary.“

Daniel Pfeffer (kapitán VK ČEZ Karlovarsko): „Takhle začít zápas nemůžeme. Nechápu, co se nám odehrávalo v hlavách. Přijeli jsme a čekali, co se stane… Už jsme natolik zkušený tým, že takhle nemůžeme vstupovat do zápasů. Pak jsme se probojovali zpět do utkání a ještě jsme sahali po vítězství, takže jsme s výsledkem zklamaní.“

Jiří Novák (trenér VK ČEZ Karlovarsko): „Myslím si, že můžeme být rádi za bod. Výkon byl takový neučesaný, ve spoustě činností se nám nedařilo. Nakonec jsme zápas dotáhli do tie-breaku a nebýt našich stupidních chyb, tak jsme mohli vyválčit dva body.“