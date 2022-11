Jihočeši měli výborný vstup do utkání. "Rychle jsme se ujali vedení, a to nás uklidnilo," konstatoval trenér Michal Hanzlík. "Jsem rád, že jsme dostali do hry i navrátilce Vláďu Leška a musím ho pochválit, že odehrál dobré utkání. Děkuji soupeři za férové utkání, našim fanouškům za podporu a zdravíme našeho kapitána přes polovinu planety, aby si vychutnal večerní drink," usmsíval se spokojený trenér, který hodnocení duelu mužů se soupeřem z Rokycan využil i ke speciálnímu vzkazu, který poslal z Jihočekého krajen prostřednictvím webu Deníku.

Písek - Rokycany 15:4.