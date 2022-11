To Jihostroj se rozjel do nevídaných obrátek. Drtí jednoho protivníka za druhým. Včetně poháru. A vycítili to i fanoušci, kteří vyrážejí do Sportovní haly ve velmi hojném počtu. "Bez nich jsme byli Jihostroj, s nimi jsme stroj," použil smečař Martin Licek docela zajímavý příměr.