Už proklouznutí do osmifinále přes Osijek hodnotil trenér Vojtěch Zach jako velký sportovní úspěch. "Určitě," přikyvuje. "Tím spíš, že je to pro mě osobně poprvé," připomněl, že na lavičce u A týmu nepůsobí dlouho. První sezonu, pár týdnů…

Do karet Jihostroji hraje několik okolností. Zásadní je dobrá pozice po utkání ve Švýcarsku. České Budějovice dokonale otočily jeho průběh. Po debaklu v prvním setu (15:25) soupeře rozstřílely. Jihočeši skvěle zvládnutou obranou přiváděli švýcarské útočníky k zoufalství. Postupová matematika je teď docela jednoduchá. Pokud Jihostroj vyhraje v úterý večer dva sety, půjde do čtvrtfinále. A to by v pohárové Evropě byl úspěch s nádechem senzace.

Důležité bude, jak se trenérovi podaří vybrat základní sestavu. Ve Švýcarsku hrál výborně smečař Licek. Doma s Kladnem se mu ale tolik nedařilo. Nahradil ho Michálek. A právě tento smečař byl strůjcem výhry v důležitém utkání nejvyšší soutěže. "Musím o tom přemýšlet," zadumaně se Zach dívá na tréninku na hráče. "Martin Licek z toho vypadl, to je ale v pořádku, pokaždé všichni nemůžeme mít dobrý den," má kouč Jihostroje pochopení pro slabší chvilky reprezentačního smečaře. "Uvidíme, jak to postavím, jaká bude základní sestava."

Co moc nehraje ve prospěch Jihostroje je fakt, že Švýcaři si přivezli i nejúdernějšího hráče, který do prvního utkání nemohl zasáhnout. Bude hrát? Je zdravotně fit? To bude trenér Jihostroje vědět až těsně před zápasem. "Oni přijedou s kompaktnějším týmem," ví už teď Zach. "Jejich univerzál byl zraněný, teď přijede, proto bude naše role asi o něco složitější."

Švýcaři navzdory svému velkému patriotismu a nechuti zaměstnávat cizince udělali výjimku. Ne jednu. Tým vede Nizozemec, působí v něm zahraniční posily. Ty ale má i Jihostroj. A spoléhá na ně! Vojtěch Zach to obvykle nedělá, tetokrát ale posílá fanouškům vzkaz do celého Jihočeského kraje: "Švýcaři přijedou s tím, že nemají co ztratit. Zkusí úplně všechno, co můžou. Očekávám velmi těžký zápas. Chtěl bych poprosit diváky, aby přišli, aby nás od začátku tlačili do vítězství a do postupu."

Atraktivní utkání na evropské scéně začne v 18.00.