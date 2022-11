Jejich životní náplní je sport. A to je dobře. Veronika a Jakub Rožboudovi.

Deník už informoval o třeboňské dámě, která dokáže porazit v taekwondo velké soupeřky. Dokonce si dokáže poradit i na evropské a světové scéně.

Její bratr Jakub se zúčastnil závodu Czech open v kickboxu. "V Praze se mu dařilo," přikyvují trenéři, kteří okomentovali první a druhé místo. Zlato a stříbro. Jakub správně zvolil taktiku, odvaha mu nechybí, a navíc je výborně fyzicky připravený. Proto se vydal i na kickboxové Moravia open Ostrava. Také na moravské scéně to medailově cinklo. Jakub znovu potvrdil, že se v Třeboni vydal pod trenérskou taktovkou Milana Zacha na správnou cestu.

Medaile pro Jakuba Rožbouda, podívejte se na video. Jde mu to

Bojová umění mají většinou podobný základ. Pokud sportovec zvládne jeden druh, má předpoklady k tomu, aby se vyrovnal soupeřům i v jiném sportovním odvětví. Přesně to platí o Jakubu Rožboudovi. "Na mistrovství České republiky v taekwondo v Ostravě získal dvakrát stříbro." V jaké disciplíně? "Za technické sestavy a sportovní boj do třiašedesáti kilogramů." Mládež na vrcholné sportovní akce připravují trenéři Zbyněk Mácha a Jan Mraček.

A Veronika Rožboudová? "Na Moravia open v taekwondo byla v technických sestavách druhá a sportovní boj seniorky do sedmapadesáti kilogramů vyhrála."

Bojová umění mají podobný základ, říká Rožboudová. Teď jde na boj u maturity

Veronice je 19 let a už bojuje mezi seniorkami. Jakubovi je jako staršímu juniorovi teprve šestnáct. Třeboňské taekwondo to je světová značka. Trenér Jan Mraček je trojnásobným mistrem světa v taekwondo. Dětem se věnuje na sto procent, mají u něho obrovský respekt. "Asi nejvíc co se týče trenéřiny v taekwondo." Dalším z uznávaných trenérů je Zbyněk Mácha, hlavní šéftrenér taekwondo Třeboň, který docela nedávno dosáhl titul mistra VII DAN.