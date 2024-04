Sourozenci Rožboudovi z Třeboně si vybojovali místo mezi českou špičkou v taekwondo a kickboxu. Díky neúnavnému tréninku a vedení zkušeného trenéra Jana Mračka se nyní připravují na nadcházející mistrovství Evropy ve Slovinsku. V jejich sportovním úsilí hraje klíčovou roli i posilovna, kde zdokonalují svou fyzickou kondici a výbušnost.

Veronika a Jakub Rožboudovi a jejich trenér Jan Mraček | Video: Deník/ Kamil Jáša

Sourozenci Rožboudovi z třeboňského klubu usilovně pracují na vylepšení svých dovedností. Proto patří ve svých sportech, které si vybrali k nejlepším v ČR. Prosazují se i na zahraniční scéně. Jejich trenérem je ve světě uznávaný taekwondista Jan Mraček: "Myslím si, že je to nedílná součást každého sportu," říká Mraček konkrétně k pobytu sportovců v posilovně. Podívejte se na video, trojici jsme zastihli při práci ve Štěpánovicích, kde se připravují má Gladiators Gym velmi útulné prostředí. "V dnešní době je to pro bojové sporty nutnost. Výbušnost je jednou z hlavních předností, a proto ji určitě trénujeme. A Veronika a Jakub konkrétně pracují na fyzické síle. Dělají, co je v jejich silách, myslím si, že jim to pomáhá. Silový trénink i výbušnost, rychlost, všechny tyto složky tréninku jsou velmi důležité a myslím si, že je využívají naplno."

Hvězdy v prachu. Sivok na statku v Kamenici nad Lipou jako Jágr v Hnidousích

Veronika Rožboudová si nejvíc cení první účasti na mistrovství Evropy. "V Řecku v kategorii dospělých, obsadila jsem druhé místo ve sportovním boji a v technických sestavách." Jakub kombinuje taekwondo a kickbox. "Nejvíce si cením loňského mistrovství Evropy, kde jsme s týmem v technických sestavách získali zlatou medaili."

Oba Jihočeši si díky tvrdé práci v tréninku plní sportovní sny. "Chci se udržet v reprezentaci," přikyvuje Veronika. Aktuálně se chystají na ME, které se uskuteční ve Slovinsku. O medaile se v Koperu bude bojovat 15. - 22. 4. "Chtěl bych se v kickboxu nominovat na mistrovství světa v srpnu do Budapešti," říká Jakub, o dalších plánech mluví oba sportovci na videu u tohoto článku.