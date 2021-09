"Pro mě je to dobrý zážitek," usmívá se dobře naladěný student českobudějovického Gymnázia Jírovcova. "Můžu si zahrát s extraligovými volejbalisty," rozhlíží se při zápase po Sportovní hale, kde mezi sety protahují své unavené svaly jeho noví spoluhráči. "Je to pro mě dobrá zkušenost."

Na středu sítě spolupracuje s reprezentačním španělským nahrávačem Miguelem Angelem de Amo. "Pokud to můžu porovnat s juniorskou úrovní, tak je to úplně něco jiného," vnímá svůj přechod do dospělého volejbalu. A v čem je největší rozdíl? "Rychlost hry je úplně o něčem jiném, je to pro mě výborná zkušenost."

Adam Janů se snaží být při útoku vždy včas tam, kam reprezentant Španělska pošle svoji bleskurychlou nahrávku. Možná by mohla trochu váznout komunikace, jenomže de Amo se rychle učí česky a navíc: "Oba umíme anglicky," usmívá se Adam Janů. "Miguel umí opravdu už základy češtiny. V komunikaci není vůbec problém."

A tak se talentovaný mladík podřízuje stylu hry, rychlosti nahrávky. "Miguel mi vždy říká, co půjdeme za kombinaci, je to s ním vážně výborné, má hodně zkušeností, hodně mi na hřišti pomáhá."

V útoku mu radí nahrávač, v obraně zase nejzkušenější blokař Jihostroje Radek Mach. "Hlavně při tréninku mi občas řekne, když jdu na blok špatně, pozdě, on mi ukáže, co mám udělat jinak, co mám zlepšit, co je třeba změnit."

A všechno se odehrává pod dohledem přísného trenéra René Dvořáka. "Snažím se ho poslouchat, abych se do dalších let poučil a chyby, které dělám, abych dokázal napravit."

Adam Janů má sportovně vysoké ambice. Aktuálně může vnímat cestu, kterou urazil jiný blokař. Josef Polák. Začínal stejně jako Janů v přípravě, odešel na hostování do Příbrami, vrátil se do Jihostroje a teď hraje na ME. "Já se ale teď hlavně musím zaměřit na školu," říká s úsměvem talentovaný mladík. "Jsem v maturitním ročníku," vysvětluje. A jaké jsou jeho další plány? "Rád bych se dostal do kádru extraligového Jihostroje."