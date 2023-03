Věříte na talismany? Volejbalisté Jihostroje České Budějovice evidentně ano. Extraligový tým si s sebou do haly Aera Odolena Voda bere speciální dřevěné základy. Jsou v nich všichni hráči. I trenéři. Podívejte se na video.

Netradiční talisman volejbalistů Jihostroje. Jsou ve dřevě | Video: Deník/ Kamil Jáša

Bez talismanu by snad ani nehráli. Kdyby ho třeba zapomněli doma, to by byla malá sportovní tragédie! Zase ho připravil masér Filip Hoch. Jihostroj večer vstoupí poprvé do čtvrtfinále extraligy v hale Aera Odolena Voda. "Výborně trénujeme," vysvětluje Peter Ondrovič, proč klub působí na hřišti uvolněným dojmem. Možná působí i kouzlo talismanu, který pochopitelně cestoval s týmem. V minulosti měl během play off desítky roztodivných podob. Třeba kořen, samorost…

Fanoušci mají nejrůznější zajímavosti a zpestření rádi. Letos tedy tvrdý dřevěný základ. Talisman. Pevně jsou do něj zasazeni hráči i s realizačním týmem. "Klukům jsem připravil tradiční talisman na play off," vysvětluje masér klubu Filip Hoch. "Zatím jsou tu základy, na kterých budeme stavět," směje se dobrá duše českobudějovického extraligového týmu. "Jsou tam všichni hráči. Jsou připravení, aby drželi, co na to budeme stavět." Po každém zápase přibude další vrstva. A další. A další. "Základ je hodně pevný." Třeba na něj přibude další díl už večer po utkání Aero Odolena Voda - Jihostroj České Budějovice.