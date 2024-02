Tomáš Hanák slavil doma na jihu se Střešovicemi vítězství ve florbalovém poháru

„S podobným průběhem zápasu jsme počítali, jenom jsme nečekali, že budeme mít takový problém s proměňováním šancí. V zakončení jsme se trochu trápili. Naštěstí jsme to ve třetí třetině protrhli mým trochu šťastným gólem. Ale náš tlak byl tak velký, že to jenom chtělo vydržet. Nakonec jsme to zvládli,“ hodnotil rozjásaný Muž zápasu.

České Budějovice budou podruhé v historii hostit finále florbalového poháru

Překonat poctivou obranu Chodova nebylo vůbec jednoduché. „Věděli jsme, že na míčku budeme v utkání dominovat. Plán Chodova jsme znali. Počítali jsme s tím, že bude hrát zezadu. A vyšlo to,“ usmíval se student Univerzity Karlovy v Praze.

Mimořádně důležitý vyrovnávací gól na 2:2 dal právě Tomáš Hanák, když usměrnil přesně pod horní tyčku nahrávku Marka Beneše. „Nebyl to nacvičený signál, ale spíše to vyplynulo ze hry. Takhle to však hrát chceme. Na tři doteky jsme to dostali do branky, i když to samotné zakončení nebylo zrovna lehké. Měl jsem i trochu štěstí, ale nakonec to tam spadlo.“

Zdroj: Deník/ Pavel Kortus

Vyhrát pohár doma před svými fanoušky má pro Jihočecha obrovskou hodnotu. „Jsem strašně rád, že jsme to takhle zvládli zrovna doma. V hledišti jsem měl rodinu i plno známých, byli tady kluci ze Štírů. Vítězství v poháru si moc ceníme a teď chceme vyhrát i Superligu,“ přeje si a své vyhlášení nejlepším hráčem zápasu bere s nadhledem. „Musím přiznat, že jsem to trochu čekal, ale jsem za to moc rád. Dneska by si to ale zasloužilo víc kluků. Třeba Tom Jurco chytal zase famózně,“ smál se.