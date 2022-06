Elévům se na turnaji dařilo. "Vyhořeli nakonec na fyzickou výdrž," zhodnotil trenér. "Mladší žáci se museli porvat s lehkou úpravou sestavy, kdy jim před turnajem onemocněli hráči, ale i přes to se dokázali probojovat do finále, kde již ale na soupeře nestačili."

Matyáše Reichl: "Na turnaj jsme neodjeli v úplné sestavě a také to bylo herně znát. Neodehráli jsme špatná utkání. Musíme zapracovat na lepším zakončení a klidněji a správně řešit některé situace. S organizací turnaje jsem byl spokojený a časová dotace na jeden zápas byla velkým plusem tohoto turnaje. Děkuji rodičům za pomoc s dopravou a následnou podporu v utkáních."

Dominik Suchan: "Turnaj začal velmi dobře třemi vyhranými zápasy nad Semily, Gorilami Plzeň a Říčany. Tím jsme se probojovali na první místo v tabulce a čekala nás dvě utkání o umístění ve skupině tří nejlepších." V prvním zápase play off na Písek čekala Mladá Boleslav. "První polovina začala pro náš tým lépe," hodnotil trenér elévů. Po zaznění první sirény byl stav 5:2 pro Písek. "Druhá polovina byla pro hráče zlomová, ačkoliv jsme dali dva góly, tak nám to na výhru nestačilo a zápas jsme nakonec prohráli. Šance na stříbro tu stále byla. V posledním zápase nás čekalo Kladno. V tomto utkání jsme vůbec nestačili tempu hry a zaslouženě prohráli. Musím kluky pochválit za bojovnost a nasazení do každého utkání. Třetí místo bylo zasloužené," dodal Suchan.

Elévové: Písek - FBŠ Gorily Plzeň 6:3, - SCC Semily 6:3, - FBC Draci Říčany 7:0, - Florbal Mladá Boleslav 7:13, - Kanonýři Kladno 5:14.

Mladší žáci: Písek - ASK Lovosice 4:1, - Kanonýři Kladno 2:6, - Tatran Střešovice Black 12:1, - Draci Říčany 4:1, - Kanonýři Kladno 0:11.