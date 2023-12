Podle Kowala se právě teď otočí pořadatelství zápasů. V lednu a v únoru budeme hrát se silnými soupeři v domácím prostředí. Musíme být připravení. A my budeme," říká naprosto odhodlaně. Termíny jsou předem dané. Kowal ví, na co má své hráče nachystat. Zní to divně, ale lehce na vedlejší kolej už může posunout zápasy Ligy mistrů. Jihostroj je může brát jako zpestření, zábavu, ne jako nutný boj o body. Při pohledu do skupiny se zdá jasné, že postup týmu z Č. Budějovic je nejspíš utopií. Kowalův tým prohrály všechna střetnutí, nevybojoval ani bod. Můžete ale vzít jed na to, že Jihostroj si se svými fanoušky třeba utkání proti Španělovi de Amovi užije se vší parádou.

Pak je to Český pohár. Jihostroj by mněl myslet na účast ve finále. A extraliga? Podívejte se třeba na rozpis zápasů a vyberte si. Bude to stát za to. "Pokud budeme fit, tak se budeme lepšit," zopakoval trenér, který se těší na návrat do zápasového rytmu brazilského nahrávače Carísia.