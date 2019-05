České Budějovice – O nadcházejícím víkendu startují ligové soutěže atletických družstev s Jihočechy.

V sobotu pojedou muži Sokola ČB a ženy VS Tábor k I. lize A do Třebíče, v neděli muži VS Tábor, ženy Sokola ČB a Čtyř Dvorů k II. lize do Sušice. V neděli bude dále krajský přebor družstev mužů, žen a mladšího žactva v Nové Včelnici (10). V sobotu bude v Písku už tradiční Písecký kilometr – závody mládeže začnou od 9 hodin, hlavní závody žen a mužů od 11 hodin.