Přinášíme některé zajímavosti ze sportu na jihu Čech, tentokráte z fotbalu a atletiky.

Veterán Jan Gerhard (Chyšky) skončil v lesním běhu Kolem Ameriky v Písku v kategorii nad 70 let třetí (na snímku s hercem Pavlem Novým, jenž předával medailistům ceny). | Foto: Foto/ Josef Fuka

MLADÁ KOPANÁ



Liga starší žáci: Dynamo ČB - Hradec Králové ve čtvrtek (13 na Složišti).

Liga mladší žáci: Dynamo ČB - Slavia Praha ve čtvrtek (11 na Složišti).

Ve 27. ročníku Kouba Cupu starších žáků v Třebíči skončil výběr JčKFS čtvrtý (dodatečně nahlášené výsledky): Jč KFS – Praha 1:1 (1:0), Švec, – Středočeský kraj 2:0 (1:0), Cháb, Lhotský, – Pardubický 1:3 (1:1), Adam, Karlovarský 4:0 (1:0) Cháb 3, Krejča, sk. o 4.-6. místo: – Královehradecký 1:0 (0:0), Markes, – Západoslovenský 1:1 (1:0), Pavlík.

Mezikraová soutěž žáků U14: Libercký kraj – jižní Čechy 1:10 (0:7), Matějka, Novotný, Luka, Šlenc, Procházka, Přibyl, Červený, U13: 9:6 (2:3), Štojdl, Šmíd 2, Dvořák, Herák.

ATLETIKA



97. roč. Lesního běhu kolem Ameriky v Písku (8130 m): 1. Ardamica (Veselí) 33:45, 2. Stejskal (Čt. Dvory) 36:26, 3. Kopáček (Bežerovice) 36:52, 4. Demangeon 38:20, 5. Karas (Košík) 39:07, 6. Meisl 39:29, 7. Nečada (Písek) 45:52, 8. Somogyi (tymdejvid) 50:57, 9. Páleník (Písek) 53:32, 10. Valenta (Budyně) 53:33, nad 40 let (4930 m): 1. Hron (Šutri Prachatice) 18:49, 2. Hájek (Čimelice) 20:03, 3. Fürbach (Strakonice) 20:38, 4. Šíp 20:50, 5. Holub (oba Tálín) 21:48, +50 let: 1. Skalka (Lipí) 21:19, 2. Kynkor 21:53, 3. Jansa (oba Písek) 22:28, +60 let: 1. Grabmüller I(Ski Šumava) 22:16, 2. Bednárik (Čt. Dvory) 24:04, 3. Zákostelecký (Mokré) 24:45, +70 et: 1. Valíček (Strakonice) 25:29, 2. Šeibl (Písek) 30:43, 3. Gerhard (Chyšky) 31:40, +80 let (1730 m): 1. Šoustar (ČB) 11:09, mílařii (4930 m): 1. Gribbin (Čt. Dvory) 19:01, 2. Hryzbil 19:12, 3. Kovář (oba Písek) 20:32, 4. Vyskočil (Vimperk) 21:29, 5. Čeněk (Písek) 26:31, ženy 3330 m): 1. Hrabáková (Vytrvalci RB) 14:26, 2. Zlochová (Prachatice) 15:23, 3. Kofroňová (Veselí) 16:25, + 35 let: 1. Hájková (Čimelice) 15:58, 2. Tanicsová (Písek) 16:34, 3. Adámková (Tálín) 17:01, +45 let: 1. Kamencová (Blatná) 15:49, +55 let: 1. Hronová (Prachatice).

56. ročník Běhu kolem Hejtmanu v Chlumu u Třeboně, který byl i krajským přeborem na 10 km: 1. Strnad (N. Včelnice) 33:56 (mistr kraje), 2. Mach (Dukla Praha) 34:31, 3. Vaš 34:48 (stříbro v KP), 4. Mügl (oba tymdejvid) 36:24 (bronz v KP), 5. Jan Bláha (Dvořák ČB) 37:14 (1.+50 let), 6. Ardamica (Veselí) 37:40, 7. Gregor (Č. Budějovice) 37:59, 8. Jak. Bláha (týmKleť) 38:01, 9. Koranda (TriSK ČB) 38:03, 10. Lomský (Čéčova ČB) 38:04, … 14. Svoboda (Písek) 38:35 (2.+50), 15. Horký (Žďár) 38:51 (3.+50), 21. Palková :39:54 (1. žena), 23. Skalka (Lipí) 40:04 (4.+50), 24. Jakubíčková (Čt. Dvory) 40:17 (2. žena, mistryně kraje), 28. Profant (Dinos) 41:09 (5.+50), 31. Burianová (Mizuno Team) 41:39 (3. žena), 32. Grabmüller (Jč. klub maratonců) 41:41 (1.+60), 34. Šuranský (Nové Stavení) 41:56 (2.+60), 47. Honsová (Bechyně) 43:45 (4. žena), 48. Vyskočilová (Prague Triathlon) 43:47 (5. žena), 83. Klíma (Relax běhny) 49:16 (3. +60), celkem 133 běžců (v cíli 132).