15:47 minuty, takový je nový traťový rekord v hlavním závodě na pět kilometrů Temelínského běhu.

Na trati u Temelína. | Foto: Archiv Deníku

Na členité trase v parku kolem Infocentra temelínské elektrárny ho zaběhl teprve 16letý dorostenec Filip Toul z pořádajícího oddílu SK Čtyři Dvory. Dosavadní rekord Ondřeje Rosy z VSK Brno překonal o dvanáct sekund. Celkově se běhu zúčastnilo ve dvanácti věkových kategoriích sedm desítek běžců.

Pětkrát museli závodníci v hlavní mužské kategorii absolvovat náročný kilometrový okruh. Vůbec poprvé běžel hlavní závod vítězný Filip Toul. Ještě loni totiž nadějný dorostenec závodil v žákovské kategorii.„Trať tu je velice náročná, plná kopců, zatáček, seběhů, ale běželo se mi skvěle. Jsem moc rád za traťový rekord. I když jsem si celou trať odtáhl od začátku sám, tak se mi podařilo běžet závod ve stejném tempu, kterým jsem tu loni běžel dvoukilometrovou žákovskou trať,“ říká spokojený Filip, který letos vyhrál 1500 m na mistrovství ČR dorostu a vede v této disciplíně republikové dorostenecké tabulky. Mezi ženami nejrychleji pět kilometrů zdolala veteránka Pavla Stulíková z Dřítně za 21:11 minuty.

Z dalších výsledků: muži Daniel Sebastian Gribbin 16:59, David Czepiec 19:43, junioři David Pikl 17:28, Tomáš Havelka 18:33, dorostenci Toul 15:47, Miloslav Suchý 17:41, Viktor Zikmunda 18:33, žákyně Anatasija Bogdanova 6:10, ml. žákyně Kristýna Holubová 6:21, Aisha Hemalová 6:27, Daniela Ondoková 6:29, přípravka Václav Toman 3:19, Matěj Křivánek 3:36, děvčata Jolana Kadeřábková 3:31, Ema Gulykášová 3:34, Karolína Krejčová 3:36. Nejmladší do devíti let zdolávali půlkilometrový okruh, vítězství si do Písku odvezl Pavel Kalamár za 1:53 před Štěpánem Piklem 1:57 a Vítem Křivánkem 1:58, mezi děvčaty zvítězila Vendula Dvořáková z oddílu SKOK Jindřichův Hradec za 1:48 před Kateřinou Prokůpkovou 1:52.

„Dnešní závod se povedl, padaly krásné výkony, jen je škoda, že nevyšlo lepší počasí. V příštím roce bychom rádi na tradici navázali a začátkem října ve spolupráci se skupinou ČEZ chceme uspořádat u temelínského infocentra již 6. ročník závodu,“ říká našemu webu s přehledem výsledků Pavel Suchý.

Ve finále Středoškolského poháru v Břeclavi byli chlapci SPŠ Tábor třetí s 9466 b., děvčata SZŠ ČB čtrnáctá se 7735 b., z jednotlivců 9. Petr Svoboda 1544, 10. Jakub Homola 1528 a 21. Kateřina Tomášková 1420. Z výkonů Jihočechů: 60 m Molík 7,26, Martin Pecher 7,54, Tomášková 8,45, 200 m Tomášková 27,47, 400 m Molík 54,09, Jakub Homola 54,86, 800 m 6. Tereza Říhová 2:24,82, 1500 m Homola 4:03,99, výška 2. Petr Svoboda 190, dálka 1. Svoboda 707, koule 2. Libor Tupý 14,82, 6. Marie Novotná 11,80.