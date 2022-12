Do něj se probojovalo osm nejlepších. Velké finále se uskutečnilo v hale Základní školy Oskara Nedbala v Českých Budějovicích, body za umístění se započítávají, o celkovém vítězi se rozhodne až na jaře.

Jiné míče? Jednoduché to není. Ale ne neřešitelné

Mezi středoškoláky dorazili na Velké finále i volejbalisté Jihostroje Petr Michálek a Michal Kriško. Do okresních kol středoškolských her O pohár hejtmana Jihočeského kraje se zapojilo celkem 41 družstev ze 37 škol. K vidění bylo celkem 86 zápasů. V rámci smíšených dvanáctičlenných družstev se do středoškolských her zapojilo 420 studentů a studentek, plus šestnáct rozhodčích.

"Středoškolské hry se uskutečnily v sedmi městech Jihočeského kraje – Volyně, Vimperk, Tábor, Písek, Jindřichův Hradec, Český Krumlov a České Budějovice," konstatují pořadatelé. Do prvního Velkého finále se probojoval vítěz z každého okresu plus dvě družstva z největšího okresu České Budějovice. Tým z Dačic pro velké finále nahradil jeden tým z českobudějovicka. "Nejen díky výkonům z prvního velkého finále mají stále největší šance Gymnázium Česká a Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka," uvedl Tomáš Skolka.