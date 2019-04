Začínají celostátní i krajské týmové soutěže. Ve stejné době se bude hrát trojutkání mládeže Dol. Bavorsko – Hor. Rakousy – Jihočeský kraj. 29. ročník týmové soutěže se uskuteční v D. Bavorsku.

CELOSTÁTNÍ II. LIGU HRAJÍ STRAKONICE A ČESKÉ BUDĚJOVICE

Celostátní druhou ligu dospělých mohou letos vidět diváci ve Strakonicích a v Českých Budějovicích. Minulý rok Strakoničtí druhou ligu udrželi. Letos se představí ve skupině A. LTC České Budějovice je nováčkem a bude hrát ve skupině B. Program obou týmů najdete ve druhé příloze této zprávy. Je tam zároveň zařazený pořad jednorázových přeborů Jihočeského kraje jednotlivců od dospělých po mladší žactvo.

SOUBOJE NADĚJÍ BUDE HOSTIT PASOV

Trojutkání Dolní Bavorsko – Horní Rakousy – Jihočeský kraj dětí ve třech věkových kategoriích má velmi slušnou tradici. Letos se bude hrát už po devětadvacáté. Tři sousedící regiony ze tří zemí se v organizaci střídají. Loni se hrálo v Linci, letos se klání uskuteční v Pasově a jubilejní 30. ročník uspořádají příští rok Jihočeši.

Hraje se v kategoriích do deseti, dvanácti a do čtrnácti let. V sobotu se uskuteční dvouhry a v neděli se po slavnostním zahájení budou hrát čtyřhry. V kategoriích do deseti a do dvanácti let nastupují za každou reprezentaci vždy dva hráči a dvě hráčky. Do čtrnácti let se z každého týmu představí jeden hráč a jedna hráčka. Podmínkou účasti mladých tenistů je klubová příslušnost v kraji, který reprezentují.

SPOLEČENSKÁ UDÁLOST

Utkání se i tentokrát budou hrát za přítomnosti nejvyšších představitelů města Pasova a také šéfů tří příslušných tenisových oblastí i dalších hostů. Za téměř 30 let existence se tenisové trojutkání nadějí ze tří příhraničních regionů stalo významnou společenskou událostí. Pro mladé hráčky a hráče je to často první setkání s mezinárodním tenisem. Tenisté si také jako jedni z mála po roce 1989 často spontánně založenou společnou mezistátní soutěž mezi třemi regiony udrželi. To se o dalších sportovních odvětvích říci nedá. Program o víkendu je zaběhnutý. V sobotu se hrají všechny dvouhry. Každý nominovaný účastník ze tří celků nastoupí dvakrát a celkem každý tým sehraje dvakrát deset dvouher. V neděli se hrají čtyřhry. Protože do čtrnácti let jsou v nominaci jedna hráčka a jeden hráč, hrají se v této kategorii smíšené čtyřhry. Každý nominovaný tenista opět nastoupí dvakrát. Týmy mezi sebou celkem za víkend odehrají 15 utkání. ,,V minulosti jsme také trojutkání několikrát vyhráli,“ připomněl hlavní kouč jihočeského výběru Pavel Kroupa. Loni v Linci byl jihočeský výběr druhý. ,,Nejde nám však o výhru, i když zodpovědný přístup k tenisu je důležitý v každém věku. Chceme především, aby se děti seznámily s jiným prostředím. Aby poznaly jiné soupeře a aby si celý víkend co nejvíce užily.“ K tomu přispívá i sobotní pozápasový program s večeří a párty. (mac)