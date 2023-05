Loni měl LTC Tábor 1903 skvělou bilanci. Vyhrál s s první rezervou oblastní divizi a LTC Tábor C zvítězil v KP I. Táborští proto měli možnost poslat do II. ligy ještě jeden celek. „Rozhodli jsme se jednu soutěž nabídnout, dvě druhé ligy by náš klub ekonomicky neutáhl. Naše B-družstvo jsme proto nechali v divizi,“ sdělil inženýr Karel Hübner, který je v táborském klubu na pozici předsedy a zároveň manažera. Nabídka II. ligy obešla tradiční jihočeské kluby, nikde však o možnost hrát celostátní soutěž družstev neakceptovali. Rozhodovaly finanční možnosti a potřeby doplnit tým hráčkami a hráči, kteří by v konkurenci druhé ligy obstáli. Na jihu Čech jich pro celostátní soutěže tolik není. Nakonec druhou ligu od Tábora odkoupily Bohnice, které hrají pod oficiálním názvem LOB Sports Academy.

Kádr táborského A-družstva se na nejvyšších pozicích proti loňsku nemění. Je sympatické, že LTC Tábor 1903 dává šanci hráčkám z jihu Čech. Dvojka Kamila Neradová je na hostování v Táboře ze Strakonic a trojka Natálie Rainke z Trhových Svinů. Jedničkou družstva zůstává Zdeňka Šafářová, která v Táboře hostruje z 1. ČLTK Praha.

Zbytek kádru postavili Táborští na odchovancích a hráčích klubu, další hostování na soupisce nenajdete. Jedničkou mezi muži je i letos Jakub Marcolla, který je jediný ze sestavy mužů v první stovce celostátního žebříčku jednotlivců. Z žen jsou ve stovce první tři ze soupisky, již zmíněné hostující hráčky.

„Máme všechny hráčky a hráče, které jsme chtěli mít v sestavě,“ ujistil šéftrenér táborského klubu Jan Fuka, který má na soupisce LTC Tábor 1903 i svého syna Jana. Cílem pro letošní rok je umístění ve středu tabulky. Po loňském druhém místě se to může zdát málo. V soutěžích družstev se však moc plánovat nedá. Mohou přijít zranění, hráčky a hráči hrají turnaje jednotlivců.

„Zdeňka Šafářová měla původně hrát kvalifikaci na turnaj ve Španělsku. Protože tam půjde rovnou do hlavní soutěže, může za nás v prvním kole soutěže družstev na kurtech Hamru Praha nastoupit,“ uvedl jeden z příkladů možných změn Jan Fuka. Podotkl, že rozhoduje i to, jak se povede dát dohromady sestavy soupeřům. „Rozhodně se na zahájení sezony těšíme,“ ujistil Jan Fuka. Táborští dali přes nepříznivé počasí kurty do pořádku v polovině dubna. Od té doby trénují venku. To se každému jistě nepovedlo. Ukazuje to na zájem o soutěžní tenis v LTC Tábor 1903, který je v současnosti týmovou jedničkou jihočeské oblasti. (jts)

Soupiska LTC Tábor 1903 ve II. lize pro letošní rok:

Muži: Jakub Marcolla, Martin Jureček, Tomáš Toman, Jakub Jirovský, Jan Sedláček, Matěj Koutek, Patrik Homola, Jan Fuka mladší, David Křížek, Luboš Lukeš, Patrik Palivec, Šimon Dvořák.

Ženy: Zdena Šafářová (H), Kamila Neradová (H), Natálie Rainke (H), Vanesa Zábranová, Kateřina Bezdičková, Antonie Ratajová, Nikol Kluzáková, Tereza Chlachulová. Hrajícím kapitánem týmu je Jakub Jirovský, jeho hrajícím zástupcem Tomáš Toman.

Soupeři dle losu:

29. 4. Hamr B - Tábor

6. 5. Tábor - SportsAcadem

13. 5. Tábor - Říčany

27. 5. Oáza Praha - Tábor

3. 6. Tábor - Ústí nad Labem

17. 6. Start Praha B - Tábor

24. 6. Tábor - Modřany B

Začátky jsou v 10 hodin. V případě, že se hrát nedá, jsou předem určené náhradní termíny.