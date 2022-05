Ve druhé lize tenisových družstev vyhrál jediný zástupce Jihočeského kraje v celostátních soutěžích LTC Tábor 1903 na kurtech Sports Academy a přiblížil se k záchraně soutěže. Táborští vyhráli v Bohnicích s přehledem už ve dvouhrách. Po dohodě se proto nehrály dvě čtyřhry mužů, ve kterých si soupeři do tabulky připsali výhru a prohru.

„Utkání bude jedním z rozhodujících v boji o záchranu v naší skupině,“ uvedl před cestou na kurty Sports Academy hrající kapitán LTC Tábor Jakub Jirovský. Doufal, že by Tábor mohl bodovat. Vyhlídky na možný úspěch hostů se vrchovatě naplnily. Na kurtech ztratili pouze dva sety. Jen Marcolla neuspěl, domácí Řezníček v souboji jedniček vyhrál 6:3, 3:6, 6:1. Druhý set v utkání z hostů ztratil Toman, utkání však zvládl. Ostatní z táborského celku zvítězili přesvědčivě.

Ivo Kaderka: Miloslav Hlaváček má korektní přístup

V jihočeské oblastní divizi je o čelo tabulky tlačenice. Čekalo se, že bude útočit LTC VITON České Budějovice, který má v osmičlenné skupině dva týmy. Lépe si však vede B-družstvo, které má dvě výhry. Se ZVVZ Milevsko se domácí netrápili, měli navrch. V utkání jedniček však podlehl Reiter Brabcovi 1:6, 2:6.

A-tým Českobudějovických prohrál nejdříve 3:6 ve vzájemném klubovém souboji, a tentokrát těsně v Písku. Právě Písek je zatím vidět. Po jasné výhře v Bechyni uspěl i tentokrát. Na sety to při celkové výhře 5:4 bylo 11:10 pro domácí. Přitom to není tak dlouho, co se Písečtí zachraňovali v KP I.

Dvě výhry má i obhájce vítězství v divizí LTC Tábor B. Po těsném úspěchu ve Strakonicích v prvním kole tentokrát přesvědčivě porazil Bechyni, která nebyla kompletní. Hodně o ambicích táborské rezervy napoví příští víkend, kdy bude hrát v Humpolci.

Dalším favoritem jihočeské divize jsou Strakonice, které hrály minulou sezonu druhou ligu. V Humpolci se Strakoničtí zaskočit nenechali. Humpolečtí mají na pozici mužské jedničky i dvojky opory Němce a Chybu, kteří si s jedničkou a dvojkou Strakonic Přemyslem Fialou a Procházkou poradili vždy ve dvou setech. Strakonice však bodovaly přes Vondráškovou, Brožovou i Tomáše Fialu. A vyhrály po jedné čtyřhře mezi muži i ženami, když rozhodovaly ve třetím setu, velkém tie-breaku. Díky tomu srovnaly stav na sety v celém souboji na 10:10.

V KP I měly po dvou výhrách z úvodních dvou kol LTC Tábor C, Sezimovo Ústí a Hluboká A. Jen LTC Tábor C hrálo v dalším kole doma. Čekal ho však Pelhřimov, který patřil v soutěžích družstev často mezi favority.

II. liga: Sports Academy - LTC Tábor 2:7. Kalivoda - Jureček 1:6, 2:6, Svobodová - Neradová 2:6, 2:6, Agovič - Šafářová 1:6, 1:6, Lojka - Toman 6:3, 3:6, 4:6, Plůcha - Jirovský 2:6, 1:6, Němcová, Svobodová - Neradová, Šafářová 2:6, 1:6, čtyřhry mužů se nehrály. Ostatní: Hamr B - Mělník 5:4, Modřany - Oáza Praha 6:3, Start Praha - Cibulka nedošlo.

Divize: LTC Tábor B - Bechyně 8:1, Písek - LTC České Budějovice A 5:4, LTC České Budějovice B - Milevsko 7:2, Humpolec - Strakonice 4:5.

7KP I: Pelhřimov - Start České Budějovice 7:2, Sezimovo Ústí - Hluboká B 7:2, Hluboká A - Velešín 5:4, LTC Tábor C - Český Krumlov 7:2. (jts)