Pro hosty bylo utkání nešťastné. Jejich jednička mezi ženami Zdena Šafářová tentokrát nastoupila. Měla však zdravotní potíže, zraněnou ruku. A obě svá utkání skrečovala. Proti Kateřině Filip, která v Oáze hostuje z Měchenic, byla Šafářová favoritkou. Je na 31. místě celostátního žebříčku žen, zatímco soupeřka je na rovné sté pozici.

Šafářové bude v srpnu 20 let a hostuje v Táboře z I. ČLTK Praha. Její bodový příděl mohl přijít i ve čtyřhře. Stačila by jedna výhra k tomu, aby se Tábor letos potřetí radoval z celkového vítězství. Nestalo se. I tak si udržel třetí příčku, kterou bude obhajovat příští sobotu doma proti Ústí nad Labem. I to má nyní dvě výhry a dvě prohry.

Přemysl Fiala zařizoval dva body pro Strakonice. Ve dvouhře porazil píseckého Lukáše Valu 7:6, 6:3. Ve čtyřhře nastoupil spolu s Adamem Mikešem. Porazili píseckou dvojici Jan Hradský - Lukáš Vala 7:5, 7:5.Zdroj: Deník/ Jan ŠkrleV utkání na kurtech Oázy Praha neměla táborská jednička Jakub Marcolla dobré vyhlídky. Jeho soupeř Tomáš Zlatohlávek, který v Oáze hostuje z I. ČLTK, je na celostátním žebříčku na 34. pozici. Marcolla je na žebříčku na 69. příčce. Podobně těžkou soupeřku měla i táborská dvojka mezi ženami Kamila Neradová. Její soupeřka Klára Hájková je sice v současnosti na celostátním žebříčku k nenalezení, avšak ještě před dvěma roky byla coby hráčka Sparty na 23. místě a platila za nebezpečnou soupeřku pro celou tuzemskou špičku. Po zranění přestoupila do Oázy. Je jí 24 let.

Opět se vytáhl 40letý Martin Jureček, který do Tábora letos přestoupil právě z Oázy Praha. Tam byl od roku 2011. Tentokrát porazil domácího Jakuba Jupu, který je na žebříčku na 59. pozici. Další bod ze dvouhry v soutěži si připsal pravidelně úspěšný Tomáš Toman. Dvakrát bodovali Táborští ve čtyřhrách mužů, kde pokaždé vyhráli rozhodující třetí set.

Zajímavá divize i KP I

Radovat se v Táboře mohou i z výkonů B-týmu, který zvládl těžké utkání v divizi na kurtech VITONU a znovu směřuje k vítězství v nejvyšší oblastní soutěži. Za domácí uhráli dva body sourozenci Linhovi. Ve čtyřhře s Jiřím Linhou bodoval Tomáš Kafka, kterému bude 1. června 15 let. Krok k záchraně v divizi udělala Hluboká, která udolala Bechyni.

Lídra v divizi pronásledují Písek a Humpolec. Kdo bude v útoku na čelo pokračovat, o tom se rozhodne v sobotu, kdy se Písek doma střetne s Humpolcem.

V KP I se o čelo perou Pelhřimov a Sezimovo Ústí. Výkonnostně jsou nad ostatními. Rozhodovat se může v posledním kole, kdy pojede Sezimovo Ústí do Pelhřimova. Dobře si vede Dobrá Voda, která vsadila na um zkušených hráčů. Příští sobotu se uvidí, kdo bude blíže záchraně. Milevsko bude hostit družstvo z Českého Krumlova.

Výsledky - II. liga: Oáza Praha - LTC Tábor 1903 5:4. Zlatohlávek - Marcolla 6:1, 6:1, Jupa - Jureček 4:6, 3:6, Střelec - Toman 6:3, 6:7, 2:6, Kubík - Jirovský 6:3, 6:0, Filip - Šafářová, skreč Šafářové, Hájková - Neradová 6:3, 1:6, 6:3, Beneš, Jupa - Jureček, Marcolla 1:6, 6:3, 0:1, Kubík, Zlatohlávek - Jirovský, Toman 5:7, 6:2, 0:1, Filip, Hájková - Neradová, Šafářová, skreč hostující tým. Ostatní: Ústí - Hamr B 4:5, Říčany - Sports Academy 5:4, Start Praha B - Modřany B 1:6, po dohodě kapitánů se za rozhodnutého stavu nehrály mužské čtyřhry. Pořadí po 4. kole: 1. Modřany B 4 výhry/žádná prohra, body 23:11, 2. Hamr B 3/1, 19:17, 3. LTC Tábor 2/2, 20:16, 4. Start Praha B 2/2, 18:16, 5. Ústí 2/2, 18:18, 6. Říčany 2/2, 17:19, 7. Oáza Praha 1/3, 16:20, 8. Sports Academy 0/4, 11:25.

Divize: VITON České Budějovice A - LTC Tábor B 3:6, Hluboká - Bechyně 5:4, Strakonice - Písek 3:6, Humpolec - VITON B 7:2. Pořadí: 1. LTC Tábor B 4/0, 28:8, 2. Písek 3/1, 26:10, 3. Humpolec 3/1, 21:15, sety 47:31, 4. VITON České Budějovice A 3/1, 21:15, sety 48:36, 5. VITON B 1/3, 16:20, 6. Strakonice 1/3, 15:21, 7. Hluboká 1/3, 8:28, 8. Bechyně 0/4, 9:27.

KP I: LTC Tábor C - Pelhřimov 0:9, Velešín - Milevsko 7:2, Český Krumlov - Sezimovo Ústí 0:9, Kaplice - Dobrá Voda 4:5. Pořadí: 1. Pelhřimov 4/0, 35:1, 2. Sezimovo Ústí 4/0, 31:5, 3. Dobrá Voda 3/1, 21:15, 4. Kaplice 2/2, 16:20, 5. Tábor C 1/3, 13:23, 6. Velešín 1/3, 12:24, 7. Milevsko 1/3, 9:27, 8. Český Krumlov 0/4, 7:29.

Z programu - sobota 3. června, II. liga: LTC Tábor - Ústí nad Labem (10).

Divize - sobota 3. června: Tábor B - VITON B, Písek - Humpolec, Bechyně - Strakonice, VITON A - Hluboká.

KP I - sobota 3. června: Pelhřimov - Dobrá Voda, Sezimovo Ústí - Kaplice, Milevsko - Český Krumlov, Tábor C - Velešín (vše v 9). (jts)