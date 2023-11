Halové přebory jihočeské oblasti se uskuteční v osmi městech na površích různého druhu. Ženy si zahraji v Táboře na povrchu JUTAgrass, muži ve Strakonicích na gumovém granulátu. Hrát se bude i na antuce, koberci, umělé trávě a na Reboud ace či Classic Clay. To však je informace pro odborníky. Jen to dokazuje, jak různorodé halové povrchy v jihočeské oblasti tenisté mají.

Podobně jako dospělí, budou hrát o účast na mistrovství republiky v hale i ostatní kategorie. Na mistrovství republiky dospělých postoupí pouze vítězka a vítěz jihočeské oblasti. Počty postupů mládeže vyhlásí Český tenisový svaz do 15. prosince tohoto roku. Je obvyklé, že z každého kraje jsou z každé kategorie nominováni nejméně dvě hráčky a dva hráči.

Pavouk dvouhry oblastních přeborů od dospělých po mladší žactvo je určený pro 24 hrajících. Pořadí pro nasazení se řídí pořadím v celostátním žebříčku. Dle nasazení postupuje nejlepší osmička do druhého kola bez boje. Zbývajících 16 hrajících se utká o osm postupových míst do osmifinále. Přihlásit se účastníci musí do deseti dnů před zahájením přeborů.

Hrají se i čtyřhry, kde budou také vyhlašováni nejlepší. Kategorie mládeže hrají o medaile, diplomy a poháry. Dospělí se utkají o medaile a finanční odměny. Na financování přeborů se výrazně podílí Jihočeský tenisový svaz, který hradí finanční odměny i věcné ceny, náklady rozhodčímu a tenisové míče. Navíc pořadateli přispívá na náklady na halu.

„Dvouhra se hraje s výhodami na dva vítězné sety ze tří. Za stavu šest šest se v každém setu hraje tie-break,“ sdělila k rozpisu halových přeborů jihočeské oblasti předsedkyně STK Jihočeského tenisového svazu Věra Zasadilová. Dále upozornila, že čtyřhry se hrají bez výhod, tedy že za stavu 40:40 rozhoduje o výsledku hry následující míček. Ve čtyřhrách se hraje třetí set formou velkého tie-breaku do deseti bodů.

Sezona v hale bude zpestřena i celostátními turnaji jednotlivců. Platí pravidlo, že jihočeská oblast připravuje v každé kategorii od dospělých po mladší žactvo jeden turnaj v kategorii B, což je po kategorii A druhá nejvyšší. Někde se v jihočeské oblasti připravují na pořádání celostátních turnajů v kategorii C. Místa konání všech akcí jsou uvedena v souhrnu dole.

Zimní přebory jednotlivců

17. - 19. 11. 2023 muži Strakonice

17. - 19. 11. 2023 ženy Tenis Tábor

10. - 12. 2. 2024 dorostenci VITON ČB

10. - 12. 2. 2024 dorostenky Hluboká

3. - 5. 2. 2024 starší žáci Pelhřimov

3. - 5. 2. 2024 starší žákyně VITON ČB

6. - 8. 1. 2024 mladší žáci Humpolec

6. - 8. 1. 2024 mladší žákyně Jindřichův Hradec

10. 2. 2024 baby chlapci Velešín

11. 2. 2024 baby děvčata Velešín

Z turnajů kategorie B v zimě 2023/24

6. - 9. 1. 2024 Pelhřimov (muži)

6. - 8. 1. 2024 Hluboká (ženy)

16, - 19. 12. 2023 VITON ČB (dorostenci)

16, - 19. 12. 2023 J. Hradec (dorostenky)

2. - 5. 3. 2024 LTC Tábor (starší žáci)

2. - 5. 3. 2024 VITON ČB (starší žákyně)

2. - 5. 12. 2023 Humpolec (mladší žáci)

1. - 3. 12. 2023 Č. Krumlov (mladší žákyně) (jts)