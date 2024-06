Jihočeši zažili úspěšný turnaj na Teplárna Beach Cup 2024, který se konal v ČEZ Areálu Vltava v Českých Budějovicích. Vítězný pár Juračka - Koudelková si užíval skvělou atmosféru a krásné počasí. Turnaj přilákal mnoho diváků a zpestřila ho návštěva generálního manažera VK Jihostroj.

Velmi povedený turnaj prožili Jihočeši v turnaji, který se na kurtech ČEZ Areálu Vltava v Českých Budějovicích odehrál pod názvem Teplárna Beach Cup 2024.

Vítězem turnaje se stal pár Juračka - Koudelková. David Juračka, který hrával v Jihostroji ČB, uvedl: "Tento areál byl slavnostně otevřen za účasti Davida Schweinera, je to tady velmi příjemné, užíváme si to. Sešla se spousta lidí a počasí je krásné, tak doufám, že turnaj bude celkově úspěšný až do večera." Juračkova předpověď se vyplnila. Povedený turnaj zpestřila návštěva generální manažera VK Jihostroj České Budějovice, který přivezl do dějiště turnaje pohár pro mistry extraligy. V dramatickém finále David Juračka s Petrou Koudelkovou porazili pár Jakub Pochop - Lucie Juračková.

