Reprezentačních kempů absolvovala několik a každým z nich byla blíže konečné nominaci. Čekání na konečný verdikt však bylo nekonečné. „Měla jsem to takové nahoru dolu. V lednu byl kemp v Plzni, tam bylo plno výborných hráček a říkala jsem si, že to asi nevyjde. Pak byla Přelouč, kde jsme byly jen my mladší holky a tam se mi dařilo. Z toho jsem měla dobrý pocit. Poslali nám ze svazu dotaz na velikosti oblečení, a tak jsem si říkala, že by to mohlo klapnout. Dlouho se však nic nedělo, takže zase přišel tak trochu pesimismus. Pořád jsem doufala a vyšlo to,“ popsala dlouhé čekání Tereza Kotlíková.

Hokejbalistky bojovaly pod Libínem o nominaci na šampionát v Kanadě

Ve které formaci v Kanadě nastoupí, je ještě předčasné spekulovat. „Jsou ještě dva přípravné kempy a možná trenéři rozhodnou až přímo v Kanadě. Ale nyní již jsou na programu nácviky různých herních situací, tak třeba bude jasno dříve,“ uvedla prachatická hráčka po kempu v domácí aréně.

A jako správná žena již pomalu balí na cestu. „Tak trochu ano, přemýšlím, co si vezmu na cestu,“ říká s úsměvem a dodává, že se do Kanady přiletí podívat i rodiče. „Alespoň si mohou kvůli mě udělat dovolenou a nemusejí mě doma hlídat,“ dodává.

Reprezentační trenér Manhart hovořil po prachatickém kempu o tom, že přichází doba, aby se zapracovalo do týmu více mladých hráček, které by v budoucnu měly českou reprezentaci táhnout. Tereza je mezi šesti nováčky. Taková slova zkušeného trenéra určitě zahřejí. „Je to pro mě jednak velká pocta a jednak odměna za veškerou práci, co jsme v klubu odvedli. Důvěra mě moc těší. Trenér pro své holky udělá všechno a nyní, když jsem ve výběru, tak jsem i já jeho holka. Na šampionát se moc těším,“ hledí do Kanady Tereza.

Hokejbalistky ČR v přípravě na MS podlehly dorostencům HBC Prachatice

České reprezentantky na posledních sedmi světových šampionátech vždy braly medaili. To je zavazující. „Hrála jsem v šestnáctce i osmnáctce České republiky. Nějaké zkušenosti jsem snad již nasbírala, ale vím, že to bude zase jiný hokejbal. Velkou radost by mi udělalo, kdybych pomohla týmu nějakým gólem. Ale důležitější je samozřejmě týmový úspěch,“ dodala Tereza Kotlíková, ale nad ambicemi Českého týmu na šampionátu raději nespekulovala.

Tak hodně štěstí.