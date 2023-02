Talentovaná dáma vyhrála i čtyřhru v mixu se Šalongem, možná i proto takto popisovala halu, ve které byla poprvé v životě: "Každý týden hrajeme v různých halách, já jsem na nové prostory zvyklá. Někdo si tu trochu stěžoval na světla, ale já si zvykla rychle. Pořadatelé odvedli skvělou práci. Měli všechno nachystané tip top. Na to, že to bylo v Českých Budějovicích první mistrovství České republiky, tak opravdu klobouk dolů."

Badminton je v některých zemích populárnější než tenis, říká Zbyněk Sýkora

Mistryně České republiky věří, že její výkonnost stačí na konkurentky v boji o místo na olympijských hrách v Paříži. "Chci pro to, abych se dostala na olympijské hry, udělat úplně všechno. Vidím to pozitivně," říkala badmintonistka. "Kdybych to neviděl pozitivně, mohla bych to rovnou zabalit," dodala.

V Jihočeském kraji zůstaly i 3 medaile. Jan Janoštík z domácího Sokola odehrál skvělý turnaj. Dotáhl to až do finále. V něm úžasně začal, ale na Jiřího Krále, který byl velkým favoritem, nestačil.

V deblu Janáček se Švejdou byli také ve finále. Mendrek s Ondřejem Králem měli tentokrát asi víc štěstí.

Stříbrnou medaili už má doma šikovná Tereza Štěrbová, která se představila ve finále kategorie U11. "Jsem moc ráda, byl to hezký turnaj," vyprávěla slečna, která by za pár let mohla bojovat o medaile na MČR dospělých.