Oba týmy mají výbornou fanouškovskou základnu. Jihočeši početnější, ale ta liberecká není méně hlasitá. V hale pod Ještědem, kde se zvuk odráží sem a tam, bývá díky (nebo spíš vinou) bubeníkům rachot. Není tam slyšet vlastního slova. Také proto jsme vyzpovídali reprezentačního blokaře Josefa Poláka ještě před tím, než bude rozehraná první výměna.

Roudné doma za tři body, rozhodl Václav Míka. Dolní Dvořiště kuriózně střídalo

Ve čtvrtfinále jste porazili Aero Odolena Voda hladce 3:0 na sety. Je to plus pro tým?

Myslím, že by nám to do určité míry mohlo přidat zdravé sebevědomí. To do další série bude důležité. Takže výhra ve čtvrtfinále v nejkratším termínu se hodí.

Hlava pochopitelně je v každém sportu hodně důležitá, co prolétává tou vaší před bojem o finále?

Dobře zvládnuté čtvrtfinále, že zdravé sebevědomí teď proti Liberci využijeme.

Aero jste nepustili vůbec k ničemu, bylo hodně těžké koncentrovat se na každý další set?

To si nemyslím. V play off všichni vědí, že jde o strašně moc.

Ale úplně poslední set ve čtvrtfinále jste vlastními chybami nedobrovolně zdramatizovali, nebyl právě to znak výpadku z koncentrace?

Neřekl bych. V této fázi soutěže se všichni koncentrují maximálně.

Teď je tady Liberec. V sezoně jste nad ním dvakrát vyhráli. Máte velikou chuť na další výhry?

Samozřejmě. Myslím, že si právě na tohoto soupeře věříme. Dokonce si na něj věříme o něco víc než na ty ostatní.

Díky dvěma výhrám v základní části?

Přesně tak to je. Pramení to z bilance v sezoně. Uvidíme.

V Liberci jste vyhráli 3:1 na sety. Nebyl to vůbec nejlepší výkon Jihostroje v sezoně?

Byl to kvalitní výkon.

Ne nejlepší?

Předvedli jsme kvalitní výkon celého týmu. Dalo by se v podstatě říct, že nám to všem najednou sedlo. Od toho bychom se mohli odrazit.

Odborníci předpovídají vyrovnaný průběh série. Kdo je podle vás favoritem?

Vzhledem k finálnímu umístění po základní části by měli být favoritem kluci z Liberce.